Guillermo Almada critica a la Liga MX por darle poco descanso al Pachuca

El director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, cuestionó la decisión de los directivos de la Liga MX de darle poco descanso a su equipo en medio del Play In del torneo Clausura 2024 de la Liga MX; esta medida se debe al poco tiempo registrado entre los partidos de la Concacaf Champions Cup y los del torneo local que generan una desventaja para estas instituciones por no tener el tiempo de descanso necesario.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante la conferencia de prensa previa al partido que disputarán este martes ante las Águilas del Club América correspondiente al partido de vuelta de la semifinal de la Concacaf Champions Cup; ahí aseguró que le parece injusto tener que jugar contra los Pumas de la UNAM el jueves 2 de mayo para el duelo del Play In del torneo Clausura 2024 de la Liga MX por ser demasiado pronto y sin ningún descanso suficiente.

“La capacidad de asombro no tiene, la verdad, razonamiento, vamos a ser el hazmerreír todos lo que integramos el fútbol mexicano, el fútbol internacional, porque estas cosas no suceden más. Y si queremos hacer crecer la Liga, como nos pasan comunicando y diciendo, situaciones como ésta son lamentables”, resaltó.

Almada también aseguró que este tipo de decisiones tomadas por los directivos de la Liga MX solo generan daños en la salud de los jugadores de los Tuzos y esto se debe a que ellos nunca han estado en el terreno de juego y desconocen el desgaste que se vive en un partido durante los 90 minutos de juego.

“Estamos poniendo en riesgo la salud de los futbolistas, que son seres humanos. Lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca dentro de una cancha”, enfatizó Guillermo Almada en sus declaraciones.

“La realidad es la realidad y hay que afrontarla, así que nuestro primer objetivo es mañana, pero vuelvo a insistir la situación que nos toca vivir a nosotros, con la fijación del partido cuarenta y ocho horas o menos es lamentable y no se ve en ninguna parte del mundo, solo pura y exclusivamente aquí”, agregó.

Para finalizar, el entrenador del Pachuca afirmó que los Pumas de la UNAM no son los culpables de que no se moviera la fecha de su partido de Play In, aunque sí consideró que alguien dentro de la Liga MX colocó los obstáculos para complicar el camino del club.

“Yo no estuve en la reunión, pero lo que tengo entendido es que no fue Pumas, así que averigüen ustedes a ver quién fue el que puso el obstáculo y la piedra en el camino, porque el tema se intentó solucionar, pero no se llegó a un acuerdo. Vuelvo a insistir, la capacidad de asombro nos supera en este momento”, finalizó

