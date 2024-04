Jimena Gállego esclareció el “error” que cometió en ‘La Casa de los Famosos’

La cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos‘ se ha convertido en una de las más controversiales hasta la fecha, pues los escándalos han estado a la orden del día. Sin embargo, queda menos de un mes para dar a conocer el ganador y la conductora Jimena Gállego ha protagonizado una nueva polémica debido a un comentario que hizo y los televidentes lo notaron.

La presentadora del reality show dio su opinión el pasado viernes, esto cuando aún no se conocía que la mexicana de 19 años tendría un voto a su favor, esto cuando competía contra Rodrigo Romeh: “En este momento Alana tiene la salvación, pero podría no salvarla”.

A través de las redes sociales comenzaron a mencionar que toda esta situación se trata de un “fraude”, pues muchos no entendieron su comentario cuando aún no se sabía el resultado. Por ello, la audiencia de ‘La Casa de los Famosos’ ha juzgado fuertemente al equipo de producción.

TELEFRAUDE COMO ES QUE JIMENA SABÍA QUE ALANA TENÍA LA SALVACIÓN CUANDO AÚN FALTABAN 30 MINUTOS PARA GANAR. YA ESTAMOS CANSADOS DE TANTO FRAUDE AHORA FALTA QUE SALVE AL NARCISTA DE F..UNDILLO RIVERA @Jimenagallegotv @Telemundo @TLMDRealities @LaJefaTLMD #LCDFL4 #TELEFRAUDE pic.twitter.com/X8wvwzeJu3 — Candice (@Candice96552444) April 27, 2024

“Me emocioné especulando qué podría pasar porque vimos en el video a Aleska diciendo que ella se quiere ir a probar con las de Fuego y era lo que yo quería comunicar y usé mal el tiempo… En vez de en tiempo futuro lo dije en tiempo presente equivocándome, ni siquiera me di cuenta en ese momento que lo dije porque estaba yo con mi cabeza con otras tantas cosas tratando de explicar el punto y tratando de que generáramos todos algo que podría pasar”, aclaró Jimena en una transmisión en vivo que realizó.

Además, agregó que es algo que ella está asumiendo y la producción del espacio de entretenimiento no tiene nada que ver con lo ocurrido: “Pero a mí mis errores me cuestan caro en el sentido de que sé que va a estar ahí, de que sé que va a estar juzgado. Y no hay problema, para eso es mi trabajo y para eso soy la conductora de este programa. Pero si tengo mis errores, son míos y de nadie más”.

Sigue leyendo:

· ‘Hasta luego, Maricarmen’: las reacciones por la eliminación de Cristina Porta de ‘La Casa de los Famosos 4’

· La Casa de los Famosos 4: Lupillo Rivera asegura que demandará a Maripily, a Romeh y a Ariadna

· Mientras avanzan las votaciones, Nicky Chávez dice quién quiere que sea el eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4’