“Seis semanas sin drogas y sin sexo”: Mike Tyson confesó su plan para pelear con Jake Paul

El boxeador Mike Tyson claramente se está tomando en serio su pelea contra Jake Paul mientras perfecciona los elementos de su régimen de entrenamiento, que, según él, incluye no fumar marihuana y abstenerse de tener relaciones sexuales.

Tyson, de 57 años, regresará al ring para enfrentarse a Jake Paul, un YouTuber que se convirtió en boxeador, en el estadio AT&T de Arlington, Texas, el 20 de julio. Tyson tendrá 58 años cuando se lleve a cabo la pelea.

Tyson confesó en el programa “The Damon Elliott Show” que: “Hace dos semanas y media que no fumo. Y no he tenido relaciones sexuales durante dos semanas y media”.

Tyson fue fotografiado con Elliott en una publicación del 12 de abril en la cuenta de Instagram de este último, con un pie de foto que decía: “¡Gracias por venir a mi show de hoy!”.

Sin embargo, en una entrevista separada con Forbes Life el 20 de abril, Tyson dijo que su régimen de abstinencia había sido más prolongado y dijo: “Probablemente durante seis semanas no me drogué ni tuve relaciones sexuales”.

“Vivo de forma disciplinada ahora, así que ahora tendré que luchar disciplinadamente”, añadió.

La marihuana está en la lista de sustancias prohibidas del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés). El TDLR regula los deportes de combate en el estado.

“Iron Mike” peleó profesionalmente por última vez en junio de 2005 y cuenta con un récord de 50-6 en su carrera, con 44 de sus victorias por nocaut. El excampeón mundial de peso pesado es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia.

Peleó por última vez en 2020, cuando salió de su retiro para enfrentarse a Roy Jones Jr. en un combate de exhibición que terminó en un controvertido empate dividido.

Seguir leyendo:

Comisión de Boxeo de Texas aprueba que la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul sea profesional

Jake Paul elogia a Mike Tyson y también le manda fuerte mensaje: “Te amo, pero tengo que acabar contigo”

Mike Tyson podría ver truncado su regreso al ring ante Jake Paul por unas pruebas médicas