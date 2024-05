10 productos para el hogar a $1.25 en Dollar Tree

En Dollar Tree pueden conseguirse una gran variedad de artículos que vale la pena comprar por $1.25, y los productos para el hogar no son la excepción.

BestLife recopiló algunas recomendaciones de usuarios de TikTok que aseguran que los productos que se pueden encontrar en la tienda de precios bajos, valen la pena por su calidad, entre ellos:

1. Candelabros

Los candelabros dorados con hojas son similares a los de HomeGoods, y están disponibles en muchos tamaños diferentes por $1.25.

2. Espejos

Dollar Tree tiene espejos decorativos, que son siempre útiles. Vienen en color negro, pero si tienes habilidades de bricolaje, puedes personalizarlos como mejor te parezca y con tus colores predilectos.

3. Marcos

Dollar Tree cuenta con marcos negros arqueados que tienen un estilo similar a de los espejos mencionados previamente. Pueden ser pintados para que combinen con el estilo de tu casa o usarlos como están.

4. Velas

Dollar Tree cuenta con velas similares a las que se venden en HomeGoods, pero más económicas. En el inventario hay velas de color crema con tapas de madera y un aroma “calmante”.

5. Frascos de almacenamiento de vidrio

Los frascos de vidrio son muy buenos para almacenar, desde condimentos y especies hasta botones, caramelos o lo que se te ocurra.

6. Calentadores de velas de cerámica

Los calentadores de velas de cerámica, se parecen mucho a las opciones de madera que encontrarías en una tienda de decoración para el hogar como HomeGoods, pero en los precios radica la diferencia.

7. Espejos enmarcados

Los espejos enmarcados de Dollar Tree son parecidos a los que se venden en HomeGoods, y son ideales para colocar sobre la repisa de la chimenea o en algún lugar favorito.

8. Cestas de mimbre

Las cestas de mimbre son imprescindibles en el hogar para guardar cosas. Es posible que vea otros similares en HomeGoods, pero probablemente no tan baratas como $1.25.

9. Organizadores de vino apilables

No hay razón para no tener en casa organizadores de vino elegantes, si en Dollar Tree se consiguen a precios muy bajos, pero no sólo para guardar botellas de vino, también pueden contener botellas de agua y botellas cocteleras.

10. Luces solares decorativas

En Dollar Tree puedes conseguir decoraciones lindas y sostenibles para el exterior del hogar. Las nuevas luces solares parecen pequeñas flores y vienen en naranja y morado. También cuestan sólo $1.25.

