Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 2 al 8 de mayo

Celebración mexicana en Times Square

En el marco de la celebración del Cinco de Mayo, la Banda de Tlayacapan Brígido Santamaría regresa a Nueva York con múltiples presentaciones musicales, del 1 al 5 de mayo; incluyendo un concierto en las escaleras de Times Square, este jueves 2 de mayo. En el evento se rendirá homenaje a las comparsas de chinelos de Morelos originarias de la región noreste de Estados Unidos. La organizaciones sin fines de lucro Club Migrante Chinelos de Morelos con sede en la ciudad de Nueva York y DIF AYALA de Ayala, Morelos, México y Los Chinelos De San Pedro Queens NY, organizan el evento gratuito que se llevará a cabo a las 6:00 pm.

Foto:@GCVisions

“The Desire of the Astronaut” en el Teatro Pregones

El Teatro Pregones estrena “The Desire of the Astronaut” (El Deseo del Astronauta), una obra que captura el encanto atemporal a través del cuento ficticio de Esteban Only, el último boricua en aventurarse al espacio. A la deriva en una nave espacial fallida con contacto esporádico con la Tierra, Esteban enfrenta el dilema de reparar su nave para asegurar el rescate o enfrentar cargos de insubordinación. Tomando inspiración de cuentas y misiones de entrenamiento de la vida real llevadas a cabo por el personal de la NASA, la producción encapsula el anhelo, el miedo, la desesperación y el amor experimentados durante períodos prolongados de aislamiento en la despiadada expansión del espacio, donde la gravedad cero y la extrema reclusión evocan tanto la exaltación física como las profundidades emocionales profundas. En el Puerto Rican Travelling Theater (304 W 47th St). Del 2 al 26 de mayo. Boletos:https://pregonesprtt.org.

Foto: Marisol Díaz

PopUp de la Tiendita de Sabor 1800

Este Cinco de Mayo, 1800 Tequila celebrará el espíritu de México con la segunda edición de su Tiendita de Sabor 1800, en apoyo a artistas emergentes mexicanos y mexicano-americanos. Este jueves 2 de mayo la marca ofrecerá una actuación en vivo de Girl Ultra, cócteles personalizados creados por el camarero chicano, Michael Aredes, música de hellotones “el hijo de PueblaYork”, mural del artista visual, Melissa Santamaría, exhibiciones de moda curadas por el Director Creativo y Estilista, César Álvarez, de las marcas Montserrat Messeguer, de Maria y Gypsy Sport, y más. Los interesados pueden inscribirse en el enlace.https://app.anyroad.com/tours/cinco-to-summer-nyc-celebration-new-york/s-7c394f9f.A partir de las 6:30 p.m, en el Pier 76 (408 12th Ave West).

Cortesía

Vino y naturaleza en el NYBG

El Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) invita a disfrutar de una fusión de belleza primaveral y vino local en Daffodil Hill durante el esperado evento “Spring Uncorked”, este sábado 4 de mayo, de 12:00 a 4:00 pm. Reconocidas bodegas de vino del Valle del Hudson, Brooklyn y Long Island ofrecerán una amplia selección de degustaciones mientras los visitantes se relajan con música en vivo, exploran el arte y la ciencia de la elaboración de esta bebida y participan en una variedad de manualidades y juegos. Morning Glory Markets curará una selección de alimentos locales del área tri estatal para complementar la experiencia de cata de vinos. En caso de mal tiempo, el evento se llevará a cabo el domingo 5 de mayo. En el 2900 Southern Boulevard, Bronx. Boletos:https://www.nybg.org.

Cortesía: NYBG

“Como si pasara un tren” en el Teatro Thalía

El Teatro Thalía estrena este viernes 3 de mayo la obra “Como si pasara un Tren”, una historia conmovedora y llena de empatía sobre la relación vulnerable de una madre y su hijo con discapacidad cognitiva. Escrita con sensibilidad y mucho humor, hará reír y llorar, y al mismo tiempo incitará a una reflexión sobre la aceptación familiar de una persona con síndrome de down o cualquier discapacidad. Esta dramedia trata de la importancia de la inclusión social, escolar, deportiva y laboral de personas con necesidades especiales. La pieza teatral ha ganado múltiples premios, ha tenido seis exitosas temporadas en Buenos Aires y ya se estrenó en España, Brasil, Uruguay, Chile y República Dominicana. Está protagonizada por el actor dominicano Luis Oscar Villanueva, invitado especial de Santo Domingo, la actriz y cantante dominicana Angely Matos, y la aclamada actriz española Soledad López. Desde el 3 al 26 de mayo. Para más información y entradas: (718) 729-3880 www.thaliatheatre.org.

Foto: Cortesía Teatro Thalía

La serie Global Mashups en el Flushing Town Hall

La popular serie de conciertos Global Mashups del Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd., Flushing) continúa esta semana con una actuación especial a cargo del Teatro Jalopy. El sábado 4 de mayo, se presentará La Troupe Zetwal y Willie Martinez & the NYC Salsa All Stars, una emocionante mezcla de música y baile haitiano, puertorriqueño y neoyorquino.Para cada concierto en su serie, el Flushing Town Hall presenta un emparejamiento nuevo e inesperado de artistas musicales de diferentes países y tradiciones musicales en un mismo escenario. Cada conjunto realiza su propio set antes de “mezclarse” en un gran final. El público está invitado a llegar temprano para una clase de baile a las 7:00 pm, para aprender algunos pasos y ritmos de cada país. Luego, a las 8:00 pm, los espectadores pueden disfrutar del concierto. Para más información, visite: www.flushingtownhall.org o llame al (718) 463-7700 x222.

Cortesía Flushing Town Hall

Experiencia inmersiva en el Cementerio Green-Wood

Jody Oberfelder Projects presenta “And Then, Now”, una caminata performática inmersiva en asociación con el Cementerio de Green-Wood (500 25th Street, Brooklyn). Esta producción etérea y sombría se desarrolla dentro de los terrenos históricos del cementerio, del 4 al 6 de mayo, ofreciendo una experiencia distintiva y convincente que integra danza, música en vivo y diálogo reflexivo contra el telón de fondo de uno de los lugares de descanso más emblemáticos de Nueva York. Con coreografía de Jody Oberfelder y el repertorio musical de Glass Clouds Ensemble, tres bailarines y tres músicos actúan como guías, llevando a los asistentes a través de los caminos serpenteantes del cementerio. A medida que los participantes avanzan, encuentran actuaciones específicas en hitos arquitectónicos clave. Para horarios y boletos, visite: https://www.green-wood.com/and-then-now.

Foto: Cortesía Chauncey

Fiesta inaugural mexicana en Tacalle

Tacalle, el nuevo jardín de tacos oculto de Midtown, celebrará su evento de apertura ‘Born on Cinco de Mayo’, una fiesta de tacos y tequila, el sábado 4 de mayo para que los invitados cuenten regresivamente hasta la medianoche, señalando así el Cinco de Mayo y la inauguración oficial del lugar. Habrá una banda de mariachis en vivo para entretener, y una variedad de piñatas conmemorarán el día que se recordará con ofertas especiales cada día cinco del mes. El evento está abierto al público de 4 pm a 12 am. Los primeros 100 invitados recibirán una muestra de tacos gratis. La fiesta también servirá Margaritas a $5 toda la noche – de todos los sabores. La noche incluirá una presentación en vivo de una banda de mariachis de 8 p.m. a 10 p.m. Además, el 5 de mayo, la fiesta continúa a las 12 pm con tacos, bocadillos callejeros, cervezas y más. Tacalle está ubicado en el 19 W 38th St, New York, NY 10018. El evento es gratuito pero se recomienda reservar en: https://www.eventbrite.com/e/tacalle-opening-party-countdown-to-cinco-de-mayo-tickets-891796847377

Foto: Liz Clayman



Fiesta del Kentucky Derby en Balcón

Balcón anuncia la apertura de temporada de su rooftop, situado en lo más alto del hotel The Marmara Park Avenue (114 East 32nd street, Manhattan). La elegante terraza al aire libre se encuentra a 20 pisos de altura, ofreciendo impresionantes vistas panorámicas del horizonte de la ciudad de Nueva York, incluyendo emblemáticos lugares como el Empire State Building y el Chrysler Building. En celebración, este sábado 4 de mayo el lugar ofrecerá una fiesta temática del Kentucky Derby con hors d’oeuvres gratuitos, “Mint Juleps”, brindis de bienvenida con prosecco y cócteles artesanales. El evento estará abierto al público y contará con entretenimiento de The Showmance Band y una transmisión en vivo del Derby. Desde las 5:00 pm. Información:https://park.marmaranyc.com.

Foto: Cortesía

Una fiesta culinaria méxico-peruana

Para celebrar el Cinco de Mayo, el restaurante peruano de Tribeca, Artesano (90 Chambers St), tendrá un pop-up de una sola noche con el restaurante hermano (próximamente a abrir) Tabu, un nuevo concepto que llegará esta primavera. En la cena especial, el Chef Kevin Boluarte (anteriormente en el galardonado restaurante con estrellas Michelin, Oxomoco), tomará el control de la cocina de Artesano, para transportar a los invitados a las vibrantes costas de Tulum con un exclusivo menú fijo de cinco platos que incluirá: Aguachile rojo de pulpo y mango; Tacos de hongos al chipotle y espuma de guacamole; Magret de pato y mole negro; Ceviche de camarones: leche de tigre de coco, aceite de cilantro, aguacate chamuscado, cebollas; y Halibut a la chorrillana. Para reservaciones, visite: https://resy.com/cities/new-york-ny/venues/artesano?date=2024-05-05&seats=2.

Mon Laferte en el Madison Square Garden

La Gira Autopoiética 2024 de Mon Laferte está cautivando al público, mezclando una variedad de estilos musicales con una profunda resonancia emocional. Y el próximo martes 7 de mayo, será el turno de su público neoyorquino ya que la cantante llegará al Theater del Madison Square Garden. Las presentaciones de la artista chilena son conocidas por su profundo impacto emocional y su capacidad para conectar con el público, por lo que cada concierto es una experiencia única. Sus ocho discos hasta la fecha: Desechable (2011), Tornasol (2013), Mon Laferte Vol. 1 (2015), La Trenza (2017), Norma (2018), Seis (2021), 1940 Carmen (2021) y Autopoiética (2023), han dejado un sinnúmero de éxitos. A las 8:00 pm. Entradas en: ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Belanova en Brooklyn

Después de una larga ausencia, la banda mexicana de synth-pop, Belanova, regresa a los escenarios con su gira “Vida en Rosa”. El trío comenzó su recorrido en febrero y desde entonces se ha presentado en algunos de los festivales musicales más importantes de México y ahora llega a Estados Unidos, con una parada este miércoles 8 de mayo en Nueva York. Ofrecerá un show en el escenario de Brooklyn Paramount (385 Flatbush Ave Ext, Brooklyn), donde cantará temas nuevos, como “Rosa pastel”. A las 7:00 pm. Boletos ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

La agenda se publica todos los jueves.