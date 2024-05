Britney Spears y Sam Asghari finalizan su proceso de divorcio

La cantante Britney Spears ha vuelto a ser una mujer soltera ahora que ha finalizado su proceso de divorcio con Sam Asghari, tras casi un año de que anunciaran su separación.

El portal de noticias TMZ informó que la cantante y su preparador están oficialmente separados, resolviendo su acuerdo prenupcial, en el cual Asghari no recibió ninguna compensación.

“Britney pagó el alquiler de Sam en su nueva casa y aunque se informó que el plan era que ella le extendiera un cheque de seis cifras, no sabemos si eso sucedió”, dijo el portal.

Sam presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2023, 14 meses después de que se casaran en su casa de Thousand Oaks, citando “diferencias irreconciliables”.

Hubo rumores por parte del abogado de Sam, Neal Hersh, de que el preparador físico impugnaría el acuerdo prenupcial, pero eso no se materializó.

¿Por qué se separaron Britney Spears y Sam Asghari?

En cuanto a por qué el matrimonio fracasó, las fuentes dijeron que Sam creía que Britney lo engañó con un miembro del personal en su casa, argumentando que hay imágenes de ellos en una posición comprometedora.

También se habló de la violenta reacción de Britney con Sam, misma que lo llevó a ser visto con un ojo morado y marcas de mordiscos en el brazo.

Después del drama del divorcio, Britney publicó sus memorias, “The Woman in Me”, y, sorprendentemente, no se encontraron comentarios negativos sobre Sam por ninguna parte.

“Es muy extraño estar soltera. He tenido mucho tiempo para mirar atrás y ver todo lo bueno y lo malo. Me he dado cuenta de que no me hablo tan bien a mí misma”, compartió la cantante en su cuenta de Instagram en noviembre pasado.

