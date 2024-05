Golden Boy Promotions cree firmemente que Ryan García no ingirió sustancias ilegales antes de su pelea con Devin Haney

Este miércoles un reporte de ESPN informó que el boxeador Ryan García habría dado positivo antes y después de su pelea con Devin Haney. El joven pugilista habría ingerido Ostarine, una sustancia prohibida por la Food and Drug Administration (FDA).

Ante esta información el propio Ryan García salió a su defensa a través de sus redes sociales. Y luego de burlarse de las acusaciones, incluso aseguró que todo era un complot en su contra para tratar de quitarle la victoria ante Haney.

Recientemente quien también salió para apoyar las palabras de García fue su propia promotora, Golden Boy Promotions, la cual preside el ex boxeador Óscar de la Hoya. La promotora del joven boxeador aseguró a través de un comunicado que están trabajando para “determinar cómo se llegó a este hallazgo”.

Ryan García conecta un golpe al rostro de Javier Fortuna en 2022. Crédito: Ringo H.W. Chiu | AP

Además Golden Boy Promotions suscribió la negación de Ryan García de haber ingerido alguna sustancia ilegal ante de su pelea contra Devin Haney el pasado sábado 20 de abril en el Barclays Center de Nueva York.

“Ryan ha emitido múltiples declaraciones negando el uso consciente de sustancias prohibidas, y le creemos”, lanzó la prestigiosa promotora a través de su comunicado para apoyar la inocencia de Ryan García.

Devin Haney también comentó al respecto

Por otro lado el rival de Ryan aquella noche, Devin Haney, no tardó mucho en hacer sus comentarios al respecto una vez salió a la luz la noticia de la presunta ingerencia por parte del boxeador de alguna sustancia ilegal.

“Supimos de la situación hace poco y es desafortunado que Ryan haya hecho trampa y le haya faltado el respeto tanto a los fans como al boxeo”, inició Haney en un comunicado que lanzó a través de sus redes sociales.

“Por pelear sucio y dar positivo no solo una vez, sino dos. Siempre he estado del lado de pelear limpio y esto es un ejemplo de ello. Ryan le debe una disculpa a los fans y en sus recientes tuits cree que esto es un chiste. Ponemos nuestras vidas en riesgo para ganándonos la vida entreteniendo a la gente. No juegas al boxeo”, cerró Haney.

Por ahora ningún organismo oficial ha emitido comentarios al respecto. Pero afirmarse el dopaje de Ryan García, no solo se le quitaría la victoria ante Haney, sino que podría enfrentar una suspensión de hasta dos años fuera del ring.

