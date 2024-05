López Obrador niega haber endurecido las medidas migratorias por presiones de EE.UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó categóricamente este jueves cualquier sugerencia de que su gobierno haya endurecido sus políticas migratorias debido a presiones de Estados Unidos, ya sea del actual presidente Joe Biden o del exmandatario Donald Trump.

“Yo no me dejo presionar por nadie”, enfatizó López Obrador durante su conferencia matutina, destacando la independencia de México y su gobierno. Afirmó que México actúa con libertad y que él no es un títere de ningún gobierno extranjero.

Estas declaraciones surgieron luego de un comunicado conjunto emitido con Biden el lunes pasado, en el que acordaron trabajar juntos para reducir los cruces fronterizos irregulares y proteger los derechos humanos, según informó la agencia EFE.

A pesar de negar cualquier presión externa, el presidente mexicano admitió que su país sí coopera con Estados Unidos debido a su condición de países vecinos, con una frontera de más de 3.000 kilómetros. Reconoció la importancia de esta colaboración, pero también resaltó la necesidad de no perder la independencia y la soberanía de México.

López Obrador mencionó que la migración es un tema político relevante, especialmente este año con las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos, después de un año con un flujo migratorio récord en 2023.

Critica a los políticos estadounidenses

En este sentido, criticó a los políticos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, por utilizar el tema migratorio con fines electorales en lugar de abordar las causas subyacentes. Se refirió a las promesas de construir muros y militarizar la frontera como estrategias electorales sin abordar realmente el problema.

“Y como ahora hay elecciones, unos y otros ahí están hablando de que van a construir muros, que van a militarizar la frontera, echándose la culpa”, expresó, según EFE.

El presidente mexicano destacó como un logro de las nuevas políticas migratorias la reducción en más del 50% de la migración irregular en la frontera con Estados Unidos, pasando de unos 12,000 encuentros diarios de indocumentados en diciembre a 5,812 en abril, según los datos presentados por él.

A pesar de estos avances, López Obrador enfatizó la importancia de seguir vigilantes, ya que el tema migratorio seguirá siendo políticamente relevante durante la campaña presidencial.

Respecto al despliegue de Fuerzas Armadas en las fronteras, con cerca de 30,000 miembros dedicados a tareas migratorias, el presidente comentó que la política implica elegir entre diferentes opciones, considerando los inconvenientes y beneficios de cada decisión.

