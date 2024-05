Conor McGregor pidió “suspensión de por vida” para Ryan García por su presunto dopaje

Conor McGregor se pronunció fuertemente tras el presunto dopaje de Ryan García en su último combate donde noqueó a Devin Haney.

La superestrella irlandesa de UFC recurrió a las redes sociales para opinar sobre García y su dopaje, incluyendo al campeón de peso gallo de UFC, Sean O’Malley, como parte de su mensaje.

“Estoy asqueado y merece la suspensión de por vida”, escribió McGregor en sus redes sociales y que poco después borró.

“Hizo trampa con el peso y se dopó, expulsión de por vida, es triste de ver, y triste de decir. Estoy triste y algo enfermo”, sentenció Conor que además lanzó una severa advertencia.

“No te vuelvas a acercar a mí si me ves, Ryan García. Estoy asqueado, realmente. Esto de la ostarina me recuerda a Sean O’Malley, que también estaba en eso. No me gusta, les voy a dar una paliza a los dos, les compro ahora mismo vuelos y hotel y todo, los voy a cabalgar como si fueran avestruces, finalizó un frustrado McGregor.

Conor McGregor has unleashed on Ryan Garcia with the most savage tweet in the history of X. pic.twitter.com/xThT84iLCA — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) May 3, 2024

García se defiende: “Yo no hago trampas”

Ryan García se pronunció este jueves sobre las acusaciones vertidas sobre él el miércoles, afirmando que el culpable del positivo era la raíz de bufera, más popularmente conocida como ginseng indio, una hierba medicinal que proporciona vigor físico y mental.

La Voluntary Anti-Doping Association (VADA) comunicó que García había dado positivo antes y después de su combate contra Haney este primero de mayo por usar un esteroide conocido como ostarina, en lenguaje técnico enobosarm, que aumenta la resistencia física de los atletas.

“Todo el mundo sabe que yo no hago trampas… esta gente me está atacando por la razón que sea. No me he tomado esteroides en mi vida, no sabría ni dónde conseguirlos”, comentaba en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La polémica está servida, y McGregor, como ya hizo en el pasado, vuelve a mostrarse muy combativo contra aquellos que hacen trampas para ganar en el ring y en el octágono. En el pasado, el luchador irlandés tuvo sus menos y sus más con las agencias antidopaje, en especial la USADA. Hace poco, pasó su primer control en más de dos años con su regreso a la UFC a la vista.

Seguir leyendo:

Conor McGregor regresará al octágono de la UFC en 2024 para pelear ante Michael Chandler

“Me debe $8 millones de dólares”: Conor McGregor revela una vieja deuda de Manny Pacquiao

Cristiano Ronaldo y Conor McGregor se roban el show en el ‘Day of Reckoning” en Arabia Saudita