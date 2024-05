“Hay que ver cuando llegue el momento qué se puede hacer”: Martino sobre la contratación de Di María

En los últimos días sonó con bastante fuerza desde Argentina, el rumor que Ángel Di María y Sergio Romero podrían integrarse a las filas del Inter Miami.

Gerardo Martino, DT del equipo del sur de Florida respondió: “No, nosotros ahora no tenemos nada que haya llegado oficialmente del director deportivo respecto a Ángel (Di María) y tampoco respecto a Chiquito (Romero). Acá la liga tiene cierto tipo de restricciones económicas, ciertos límites, y está claro que nosotros hoy estamos cumpliendo bien dentro de esa regla, pero hoy no sería factible algún tipo de contratación, sobre todo hablando de las condiciones que podrían venir”.

Y explicó: “Tanto Chiquito como Ángel son jugadores excepcionales. No tengo conocimiento, tampoco intuyo que económicamente o reglamentariamente nosotros estemos en condiciones de poder traerlos. Es cierto que acá el libro de pases hoy está cerrado, recién abre a mediados de julio. Hay que ver cuando lleguemos a aquel momento qué se puede hacer porque siempre Inter está tratando en el mercado de pases, siempre hay posibilidades de seguir mejorando el roster nuestro. Veremos llegado el momento qué posibilidades tenemos”

Al ser consultado sobre qué le dice hoy a Messi antes de un partido, luego de haberlo ganado todo, el Tata contestó: “Creo que justamente el espíritu competitivo que tiene, más allá de sus logros, más allá de todo su recorrido, más allá del lugar donde le toca jugar, lo sigue sosteniendo. Sigue teniendo las mismas ambiciones, el mismo espíritu competitivo, entonces esté donde esté es un gran contagio también para todo aquello que trabajamos junto a él y sus compañeros”.

Es la tercera vez que Martino dirige a Messi, al que tuvo a cargo en el Barcelona en la temporada 2013/2014 y en sus dos años como DT de la selección argentina, entre 2014 y 2016.

Martino destacó: “La verdad que no necesita trabajar con Leo sobre este punto porque es algo que trae desde su nacimiento y lo manifiesta incluso en cada entrenamiento. Sobre todo llama la atención porque a esta altura de su vida donde podría tomarse un respiro él sigue sosteniendo esas ganas de competir y de ganar”.

Martino subrayó el crecimiento que está teniendo la liga estadounidense: “La MLS es una liga que permanentemente intenta crecer y con la llegada de Messi comenzó a potenciarse. Va creciendo el conocimiento sobre esta liga”.

