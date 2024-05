Lupillo Rivera dice que Melaza sacará por votación a Maripily Rivera de ‘La Casa de los Famosos 4’

Una nueva estrategia puso sobre la mesa Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, quien dijo que Melaza es quien podría sacar por votación a la boricua Maripily Rivera, quien se ha convertido en su rival más fuerte dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’.

En una conversación con Alana Lliteras, Geraldine Bazán y Aleska Génesis, el artista habló de la posibilidad de nominar nuevamente al expelotero dominicano para que se enfrente a la puertorriqueña a la votación. Claro está, esa posibilidad sucedería si el dominicano se salva esta semana, ya que está en riesgo de salir.

“Él es el indicado que puede sacar a Maripily, el puede sacar a Maripily, ¿por qué? Porque él tiene a Nueva York y Nueva York vota más que Puerto Rico”, dijo.

A su juicio, en donde más votan es en Miami, Nueva York y Puerto Rico y por eso considera que deben enfilar hacia esta estrategia.

Aunque Lupillo Rivera se mostró bastante convencido de su plan, los usuarios en las redes sociales se mostraron contrarios a la idea, ya que consideran que el ‘Toro del Corrido’ está subestimando a la audiencia.

“Bendito, nadie le ha dicho cuántos puertorriqueños viven en Nueva York”, “Un mueble sacará a Maripily ajaja me río mucho jajaja vengo el lunes de nuevo a seguir riéndome”, “Lupillo no está viendo nada, por eso cree que Puerto Rico no da cantidad de voto, lo que no sabe es que Latinoamérica está apoyando a Maripily”, “A sacar a Melaza, señores”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Dentro del reality show, la rivalidad entre Lupillo y Maripily se ha acentuado, sobre todo luego de que él señalara que la actriz mostraba sus partes a varios participantes, lo que desató aún más la molestia de la boricua.

Ahora, se cree que la final podrían disputarla ellos, eso, claro está, siempre y cuando lo decida el público, que es quien termina teniendo la última palabra sobre quién podría ganar ‘La Casa de los Famosos 4’.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, aquí:

· La Casa de los Famosos 4: Clovis y Cristina tienen un fuerte enfrentamiento en la gala

· Segundo lugar de ‘La Casa de los Famosos’: ¿cuánto dinero se lleva quien llegue a este puesto?

· La Casa de los Famosos 4: Por estos errores dicen que todo está arreglado en el reality de Telemundo