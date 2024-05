Nueva York salvaje: hombre y mujer se acuchillan mutuamente cerca de Wall St

Un hombre y una mujer se apuñalaron entre sí durante una discusión ayer a media tarde en el Distrito Financiero de Nueva York.

La pareja se peleó poco después de las 2:20 p.m. del jueves en Pearl St. cerca de Pine St. en un sótano que según vecinos es una residencia ilegal compartida por varias personas en las adyacencias de la famosa Bolsa de Valores de Nueva York (Wall St, NYSE).

A medida que la pelea se intensificó, tanto el hombre como la mujer se apuñalaron entre sí, dijo la policía de Nueva York sin divulgar sus nombres ni el posible vínculo entre ellos. Ambos fueron trasladados al Hospital Bellevue y sobrevivieron a sus heridas.

“Al tipo lo sacaron en camilla”, dijo a Daily News el testigo Kelvin Francisco. “Fue loco. Nunca antes había visto algo así por aquí”.

El propietario de un negocio en la cuadra dijo que el sótano compartido está separado en habitaciones con placas de yeso. “Es un sótano subarrendado ilegalmente y ellos vivían allí”, dijo el hombre, que pidió no ser identificado. La policía que investigaba el apuñalamiento encontró un cuchillo en el lugar. No se presentaron cargos contra la pareja de inmediato y no está claro el motivo de la trifulca.

Casi al mismo tiempo, ayer en otra zona de la ciudad una adolescente murió acuchillada en una pelea con una vecina también menor de edad afuera de su edificio en El Bronx.

Busque ayuda