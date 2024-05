Chucky Lozano considera que la selección Mexicana no está en buen momento para la Copa América

El futbolista mexicano y una de las principales estrellas aztecas en Europa, Hirving ‘Chucky’ Lozano, se mostró bastante preocupado por la actualidad de la selección de México al recordar los últimos fracasos registrados en la Concacaf Nations League al no haber podido ganar en las últimas tres ediciones y afirmó que el equipo dirigido por Jaime Lozano se encuentra “en un bache” semanas antes del inicio de la Copa América Estados Unidos 2024.

Estas declaraciones las realizó el jugador del PSV Eindhoven e histórica figura de la selección mexicana durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde destacó el bajón deportivo que está registrando el Tri a pesar de contar con importantes figuras que militan en Europa y con una gran camada de jugadores pertenecientes a la Liga MX.

“Sí, la verdad creo que es un bache que tiene la selección, lo he comentado varias veces, pero bueno. En lo personal siempre disfruto y me gusta mucho ir a la selección entonces la verdad que siempre voy con la misma ilusión, siempre voy con las ganas de hacer cosas importantes, de tratar de ayudar a mis compañeros, al equipo”, expresó Lozano.

“Creo que en este momento no estamos pasando lo mejor de la selección, pero bueno, creo que estamos construyendo algo, es paso a paso y ojalá venga lo mejor y vengan mejores cosas”, agregó el jugador en sus declaraciones al recordar la derrota que sufrieron ante los Estados Unidos en el pasado Final Four; ante este motivo aprovechó la oportunidad para disculparse ante la afición azteca.

Chucky Lozano también aseguró que a pesar de estas declaraciones nunca rechazaría la oportunidad de ser convocado por Jaime Lozano para defender la camiseta de la selección mexicana; sostuvo que este es un pensamiento que no están realizando algunos de sus compatriotas que solo esperan conseguir victorias.

“Pues la verdad no, jamás me he negado y jamás me negaré ir a la selección. A mí me encanta estar ahí, lo disfruto mucho y la verdad que darle esa poca o mucha alegría a los mexicanos para mí es algo maravilloso y la verdad que viene un verano muy bonito”, detalló.

“Creo que es un torneo muy importante (la Copa América), creo que es un torneo y una vitrina para muchos jugadores, tanto para mí, para mis compañeros, muy importante y creo que en mi persona, en lo que yo pienso es en disfrutarlo, dar el máximo y tratar de hacer algo importante en ese torneo”, concluyó el Chucky Lozano.

Recordemos que México forma parte del Grupo B en la Copa América Estados Unidos 2024 junto con las selecciones de Ecuador, Jamaica y Venezuela, teniendo su debut el próximo 22 de junio contra el equipo isleño en el NRG Stadium de la ciudad de Houston, Texas.

Sigue leyendo:

–Pachuca recibirá al Necaxa en la última llave del Play-in el domingo 5 de mayo

–Ricardo Ferretti lanza dura crítica contra Kevin Álvarez: “No lo llevo ni a la banca”

–Hijos de Madarona piden traslado de sus restos a un mausoleo en Buenos Aires