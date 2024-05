Gobierno de Venezuela rechazó inclusión de atleta de ese país en equipo olímpico de refugiados

El gobierno de Venezuela expresó su rechazo a la inclusión de un deportista venezolano en el equipo de refugiados que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las autoridades venezolanas consideran que el deportista Francisco Edilio Centeno Nieves, cuya identidad no fue mencionada en el comunicado, no cumple con los criterios internacionales para ser catalogado como refugiado.

En un comunicado oficial, el gobierno venezolano critica el método utilizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para seleccionar al equipo olímpico de refugiados.

El comunicado señala que la ACNUR incluyó “inadecuadamente” al deportista venezolano en la disciplina de tiro deportivo, a pesar de que “no cumple los criterios internacionales para ser catalogado en condición de refugio”.

Las autoridades venezolanas también han hecho hincapié en la necesidad de que se respeten los principios del derecho internacional y del derecho internacional de los refugiados.

En particular, exigen que se apliquen los principios de “imparcialidad, objetividad, no selectividad y no politización” en el tratamiento de las temáticas inherentes al mandato del ACNUR.

Por su parte, el Comité Olímpico Venezolano (COV) ha informado de que en septiembre pasado envió una carta al COI en la que manifestó su opinión sobre la “situación de un grupo de atletas venezolanos a quienes se les había otorgado una beca” para su preparación.

Según el COV, estos competidores “no poseen ningún tipo de prohibición de entrada o salida del país, ni negativa para la tramitación de ningún documento venezolano, ni son considerados como ‘perseguidos políticos'”.

Los 36 deportistas del equipo de refugiados han sido seleccionados mediante un programa de becas del COI.

El programa está dirigido a personas con la condición de refugiado verificada por ACNUR, con el fin de preparar a miembros de este grupo que se ven obligados a huir de su país debido a crisis y conflictos.

Para la composición del equipo, el COI también ha tenido en cuenta otros criterios, como el rendimiento deportivo de cada competidor, la igualdad de género y una representación equilibrada de los países de origen.

Sigue leyendo:

–Thomas Bach sobre ceremonia de inauguración de París 2024: “La decisión es clara, será en el Sena”

–Tres hispanos serán parte del equipo de refugiados que dirá presente en los Juegos Olímpicos de París 2024

–Llama olímpica partió desde Grecia con rumbo a Francia en histórico velero Belem