Guillermo Almada y Erick Sánchez son sancionados por críticas contra el arbitraje

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) emitió un comunicado en el que sanciona al director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, y al jugador Erick Sánchez por las declaraciones que realizaron durante la conferencia de prensa posterior al partido de Play In contra los Pumas de la UNAM en la que cuestionaron las decisiones de los árbitros por anular los dos goles marcados por el venezolano Salomón Rondón que les habría dado la victoria en dicho encuentro.

Por medio de un comunicado en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter), el organismo rector de las regulaciones y normas de la FMF determinó que la sanción aplicada contra estas dos figuras de los Tuzos del Pachuca será de carácter económico y ocurre justo un día antes del partido que disputará el club contra los Rayos de Necaxa por el último boleto para los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“El DT Guillermo Almada y el jugador Erick Sánchez, ambos de Club Pachuca, serán sancionados por la Comisión Disciplinaria. La penalización resulta de declaraciones imprudentes en conferencia de prensa y una publicación en redes sociales, respectivamente, tras el partido de Play In del 2 de mayo”, dice el escrito.

La Comisión Disciplinaria informa, sobre las sanciones al DT del Club Pachuca, Guillermo Almada y al jugador de los @Tuzos, Erick Sánchez, por lo ocurrido tras el juego de Play In de la @LigaBBVAMX



“El primero recibe la sanción toda vez que realizó comentarios poco prudentes y carentes de veracidad en contra de la LIGA MX en una conferencia de prensa el pasado lunes 29 de Abril del presente año; por su parte el jugador realizó una publicación en sus redes sociales poniendo en entredicho la honorabilidad del desempeño arbitral en el partido disputado entre los Clubes Pachuca y Universidad Nacional, el pasado 2 de Mayo de 2024 correspondiente al Play In A de la LIGA MX Clausura 2024″, agrega la Comisión Disciplinaria.

La Comisión detalló que tanto Almada como Sánchez transgredieron el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c) que señala lo siguiente:

“A aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR”.

Para finalizar, la Comisión Disciplinaria envió una advertencia al Club Pachuca de futuras declaraciones de este tipo tras el partido contra el Necaxa y afirman que de ser reiterativas los implicados podrían recibir una sanción mayor a la estipulada este viernes.

“Se advierte al Club Pachuca, sobre la conducta futura de sus Jugadores y Cuerpo Técnico, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”, concluye el texto.

Declaraciones de Almada y Sánchez

El entrenador uruguayo criticó esta semana el complicado calendario que estaba presentando su equipo con respecto a la fase final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX y además la vinculación con los encuentros de la Concacaf Champions Cup, por lo que sostuvo que era algo que afectaría el rendimiento de su plantilla.

“La capacidad de asombro no tiene, la verdad, razonamiento, vamos a ser el hazmerreír todos lo que integramos el futbol mexicano, el futbol internacional, porque estas cosas no suceden más. Y si queremos hacer crecer la Liga, como nos pasan comunicando y diciendo, situaciones como ésta son lamentables. Estamos poniendo en riesgo la salud de los futbolistas, que son seres humanos. Lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca dentro de una cancha”, expresó.

Por su parte, Erick Sánchez criticó la anulación de uno de los dos goles al Pachuca con una imagen en redes sociales en las que colocó el supuesto momento del pase en una de esas dos jugadas anuladas.