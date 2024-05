Negociaciones de tregua en Gaza se reanudan con reuniones con la delegación de Hamás en El Cairo

El Cairo ha sido el escenario de la reanudación de las negociaciones el sábado, que cuenta con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, en medio del punto muerto entre Israel y Hamás, que se han acusado mutuamente de obstaculizar el proceso.

Los mediadores se reunieron con la delegación de Hamás para discutir la última propuesta de tregua, que fue presentada a finales de abril. Esta propuesta incluye un alto al fuego de 40 días, así como el intercambio de prisioneros: israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 por palestinos encarcelados en Israel.

De acuerdo con Deutsche Welle, un líder de Hamás, que no ha sido identificado, reafirmó que no aceptarán “bajo ninguna circunstancia” un acuerdo que no incluya explícitamente el fin de la guerra.

Por su parte, un alto funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato, le indicó a la AFP que “Hasta ahora, Hamás no ha abandonado su exigencia de poner fin a la guerra, obstruyendo así la posibilidad de alcanzar un acuerdo”, al mismo tiempo que negó que Israel aceptó terminar la guerra a cambio de la liberación de los rehenes en manos de Hamás.

Se espera que Israel solo envíe una delegación si se avanza en el “marco” del intercambio de rehenes. Un representante israelí en Jerusalén declaró que esperaba “negociaciones difíciles”.

Las tensas negociaciones se están produciendo en medio de bombardeos israelíes, que continúan en Gaza, especialmente en Rafah, una ciudad en el extremo sur de la Franja donde viven alrededor de 1.5 millones de personas. Israel, que califica a Hamás como organización terrorista, se opone a un alto el fuego definitivo e insiste en lanzar una ofensiva terrestre contra Rafah, considerada el último bastión de los comandos islamistas.

La postura israelí ha contado con la oposición de su principal aliado, Estados Unidos, que se opone a una invasión de ese territorio, especialmente si Israel no protege a los civiles. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que una ofensiva en Rafah podría desembocar en “un baño de sangre”.

Con información de Deutsche Welle / AFP

