Nicky Jam con nueva novia mientras Aleska Génesis hablaba de la posibilidad de hablar con él

El cantante Nicky Jam tiene nueva novia y así lo ha anunciado en su cuenta en Instagram, en donde subió una fotografía con la chica que ahora ocupa su corazón.

El artista subió una imagen en la que se le vio en una actitud amorosa con esta joven, de la que por ahora se saben pocos detalles.

La mujer, de una larga cabellera negra, se le vio con una amplia sonrisa mientras el famoso le daba un delicado beso en la mejilla.

Con un poco de misterio, Nicky Jam presenta así a esta chica a quien no se le había visto antes en su cuenta en Instagram.

Aleska en #LCDLF4

No para de hablar de su relación con#nickyjam



El en sus historias.



La importancia de pasar página. pic.twitter.com/bVJLMTsL3r — Aanyrehtak Aynnav (@katherynnadimar) May 4, 2024

En los últimos meses, el intérprete de ‘Te Boté’ ha sido noticia por las declaraciones que ha hecho su ex, la modelo venezolana Aleska Génesis, ha hecho dentro del reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

“Él me revisaba el teléfono, yo revisaba el suyo, veíamos todo. Me bloqueó a todos los hombres. Lo siento Nicky, pero me bloqueaste a todos los hombres habidos y por haber”, dijo hace unos meses la habitante del reality show.

Además de esto, afirmó: “Me hice la loca, le dejé de hablar por dos días y ahí es cuando veo que él también borró la foto, terminado. Eso fue lo que pasó. Nosotros nos queremos, nos amamos, chévere, pero sabemos que no funcionamos en ese momento”.

Recientemente, la venezolana también hablaba de la posibilidad de reencontrarse con el reguetonero: “Si el día de mañana, supongamos, Nicky y yo volvemos, para casarnos, tener hijos, bien, ya no es como estábamos, ya es porque vamos a estar bien. Yo estoy en mi proceso de sanación, él está en su proceso de sanación”.

En este sentido, agregó: “Nosotros nos entendemos muy bien y él ya conoció mi peor parte, mi peor versión, entonces siento que tendríamos que hablarlo, pero de sentimiento, sí lo hay”.

Ahora que Nicky Jam ha mostrado que tiene nueva novia, los planes de la venezolana podrían cambiar, ya que ahora él está en una situación muy distinta a la de cuando ella entró a ‘La Casa de los Famosos 4’.

