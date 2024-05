Jim Lampley asegura que el Canelo Álvarez es el “mejor peleador mexicano de la historia”

El legendario narrador y miembro del Salón de la Fama del Boxeo, Jim Lampley, se mostró bastante emocionado por el contundente triunfo que logró el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, contra su compatriota Jaime Munguía en el duelo disputado este sábado en el T-Mobile Arena para lograr retener sus cinturones de campeón mundial; además de esto aseguró que con esta actuación el azteca demostró ser el mejor peleador mexicano de toda la historia.

Estas declaraciones las realizó Lampley durante una entrevista con Sean Zittel, donde ofreció un análisis bastante detallado sobre el encuentro que disputaron ambos mexicanos y resaltó que el Canelo demostró todas las habilidades que posee y el cambio de estrategia que puede realizar en medio de un complicado momento; estas palabras las dio debido a que logró tomar la ventaja en un enfrentamiento que estaba siendo dominado por Munguía en las papeletas de los jueces.

“Creo que Canelo quiere conseguir otro gran logro significativo para coronar su carrera como el mejor peleador mexicano de la historia. Y yo no sé si hay una identidad nacional en este deporte que tenga más significado que esa. Yo no soy un historiador del boxeo mexicano, pero sí sé mucho, y lo pongo por encima de todos los grandes peleadores mexicanos a los que les he narrado peleas, incluyendo a Julio César Chávez, incluyendo a Marco Antonio Barrera, incluyendo a Erik Morales, y hay otros a los que podría poner en esa lista. Es una gran distinción poder decir de forma inequívoca que se lo ha ganado. Y creo que eso quiere él”, expresó.

En sus declaraciones el reconocido narrador de boxeo consideró que el Canelo Álvarez ha logrado superar a todas las grandes figuras de su país como Barrera, Morales y hasta al mismo Julio César Chávez que es recordado como el máximo peleador mexicano de todos los tiempos.

“Hoy es tan emocionante como Barrera, Morales o Márquez, pero hubo un tiempo en el que yo no pensaba que era no tan sanguinariamente emocionante como lo fueron ellos. Pero hoy es tan emocionante como ellos, porque hoy sabemos que estamos viendo la continuación de una carrera genuinamente grandiosa. Porque son dos derrotas, y ambas ante dos peleadores que no eran solo buenos, sino grandes boxeadores como Floyd Mayweather y Dmitry Bivol. Y eso significa que ningún mexicano le ha ganado, ni tampoco ningún mexicoamericano”, resaltó.

“Eso es lo que más le interesa a su audiencia, y ellos quieren verlo pelear ante otros peleadores que se presentan para darle batalla en la misma forma en que Munguía se presentó esta noche. Y Canelo terminó siendo mejor que él, gracias a su mandíbula y a su habilidad contragolpeadora. Este fue un Canelo clásico. Todo lo que hace grande al Canelo fue visible esta noche sobre el ring. Me encanta Munguía, lo dio todo, es bravo, su actitud es hermosa, la gente lo adora, pero terminó siendo otra víctima del Canelo”, concluyó Lampley.

