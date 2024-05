Biden traslada su campaña a Wisconsin en busca de la reelección

El presidente Joe Biden visitará Racine, Wisconsin, donde se centrará en la decisión de Microsoft de construir un centro de datos de $3,300 millones de dólares que se espera que cree aproximadamente 2.000 puestos de trabajo. También un nuevo plan publicitario con una inversión de $14 millones de dólares dirigidos en parte a los votantes afroamericanos, latinos y asiático-estadounidenses.

Brad Smith, presidente de Microsoft, en una entrevista con The Associated Press, afirmó que la compañía tiene un “firme compromiso de no prometer demasiado y cumplir demasiado”. También elogió a la administración Biden y al gobernador demócrata Tony Evers por las políticas económicas que marcaron el escenario para los acontecimientos anunciados.

La visita de Biden contrasta con la de Trump, que elogió un plan de Foxconn para construir una instalación de fabricación de $10,000 millones de dólares que no se completó. Aunque la campaña de Trump no se dirigió a Foxconn, el expresidente republicano ha dicho en varias oportunidades que la economía estaba en una posición mucho mejor cuando él estaba en el cargo y que volverá a estarlo si gana en 2024.

Enfoque de Biden en votantes minoritarios

El equipo de reelección de Biden está intensificando su acercamiento a los votantes minoritarios, con el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria digital y televisiva de siete cifras. Uno de los anuncios se centra en el intento fallido pero decidido de Trump de derogar la Ley de Atención Médica Asequible.

Después de su discurso, Biden hará una parada de campaña para hablar con los votantes afroamericanos sobre lo que está en juego en las elecciones de noviembre.

La campaña de Biden quiere aprovechar la ventaja de recaudación de fondos que ha disfrutado sobre Trump, acumulando importantes recursos sobre el terreno en estados clave en disputa.

“Tan importante como nuestras propias inversiones históricas es la total falta de inversión del otro lado”, dijo a los periodistas Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña de Biden. “La estrategia de medios pagos de Trump solo puede describirse como anémica e ineficiente”.

Los funcionarios de campaña también dijeron que Biden continuará realizando entrevistas específicas con medios que atienden principalmente a audiencias minoritarias, mientras que la campaña planea lanzar en mayo más grupos de coalición que se centren en bloques específicos de votantes.

Con información de ABC News

Sigue leyendo:

– Más estadounidenses confían en Trump que en Biden en economía e inflación: encuesta

– Joe Biden afirma que la economía en EE.UU. va bien, pero los electores no están muy convencidos de ello

– Campaña de Biden lanzará “Fuerte” video en español sobre el aborto