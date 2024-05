El primer paso para construir un negocio digital exitoso

Cuando hablamos de construir un emprendimiento, el orden importa. ¿Cuál es el paso número uno para crear un negocio digital exitoso?

La gran mayoría de las personas cree que lo más importante para emprender a nivel digital es: “necesito vender, marketear, un webinar, una oferta…”. Y toda esa necesidad es realmente externa. No está mal, porque al final lo necesitarás todo, pero no es lo primero en lo que enfocarse.

Trabajar en mí misma, mucho más fuerte de lo que trabajé en mi negocio, es lo que me ha permitido emprender a nivel digital de manera exitosa y pasar de quebrada a multimillonaria. Empecé por desarrollar las disciplinas internas, para después marketear y vender.

Para lograrlo, necesitas ser una persona disciplinada. El paso número uno es desarrollar las disciplinas internas que generan dinero. La palabra clave de un negocio digital millonario es la consistencia del líder. Tu futuro negocio digital empieza por ti. Yo tardé mucho, porque al principio me salté cultivar estos valores.

Todos los gurús del emprendimiento me ofrecían técnicas sobre sistemas de ventas y lanzamientos, pero fallaban al no advertirme que nada iba a funcionar si no desarrollaba los valores de un emprendedor exitoso.

¿Cuál es la definición de poder personal? Tengo la capacidad de concretar mis sueños y hacerlos realidad. Me parece alarmante que el 98% de la gente viva en una fantasía, soñando, deseando, teniendo buenas intenciones, en vez convertirse en las estrellas de su propia vida.

El factor número uno que impide formar parte de ese 98%, es tu disciplina. Cultivarla es lo principal, pues es una ética de trabajo que te convierte en una persona de alto valor y extraordinaria. A mí me ayudó a cambiar el negocio. Por muchos años fui una “emprende-hambre”. Trataba de sacarlo adelante e hice mil cosas, pero nada. Me faltaba una ética de trabajo.

¿Qué significa eso? Ser fiable. La fiabilidad es tu capacidad de presentarte a las responsabilidades. Ser fiable significa que si compras un libro, lo lees, no lo dejas de adorno en el cuarto; si te inscribes en un reto, aunque sea gratis, te presentas. Mis mentores me decían: “el día que dejes de ser negligente, tendrás toda la libertad”.

Ser confiables es la forma más alta de autoestima, porque genera credibilidad. Primero contigo, y después con el mercado. Si tú no cambias, nada cambia. Las circunstancias externas serán las mismas: recesión, problemas políticos y financieros… Pero, el que sí cambia, está en control de modificar su sistema de pensamiento.

Aprender, saber, abandonar la ignorancia es el principio de la riqueza. Y todo ello, respaldado por la disciplina.

Coral Mujaes es comunicadora de la Universidad Iberoamericana de México, empresaria digital, conferencista internacional, autora bestseller y atleta de alto rendimiento.