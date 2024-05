Impulsando el éxito empresarial en Nueva York: Verizon alcanza a 300,000 negocios con su programa Small Business Digital Ready

El acceso a recursos digitales es un pilar esencial para el crecimiento y la sostenibilidad de los pequeños negocios. Es por eso que Verizon Small Business Digital Ready surgió como un programa esencial para empresarios latinos y comunidades diversas en Nueva York y más allá. Este programa ofrece recursos gratuitos para que las pequeñas empresas accedan a más de 50 cursos, talleres dirigidos por expertos, eventos presenciales y virtuales, así como incentivos como subvenciones. Además, las pequeñas empresas pueden acceder al programa completamente en español con la intención de conectar con la comunidad latina de empresarios.

Al anunciar su apoyo a 300,000 empresas en Estados Unidos, Verizon Business no solo celebra un logro numérico, sino que también destaca cómo está apoyando a las pequeñas empresas a través del impacto transformador de la digitalización en el mundo empresarial. En un comunicado, la empresa aprovechó para celebrar este hito y refrendar su compromiso de apoyar a un millón de pequeñas empresas con los recursos que necesitan para prosperar en la economía digital para 2030.

¿Cómo se traduce este programa en apoyo a los pequeños empresarios?

Para comprender el impacto positivo de Verizon Small Business Digital Ready, basta con echar un vistazo a la vida de Yudy Carrera, la mente maestra detrás de Events By Yudy en el Bronx, Nueva York. Desde la planificación de bodas hasta la organización de eventos especiales en Gracie Mansion para el alcalde de la ciudad de Nueva York, Yudy es la definición misma de una empresaria multifacética y emprendedora.

Sin embargo, el camino hacia el éxito no siempre fue fácil para Yudy. A pesar de su experiencia en la planificación de eventos, Yudy se enfrentaba a desafíos en el ámbito del mercadeo digital. Esta situación cambió cuando descubrió los recursos gratuitos y personalizados ofrecidos por Verizon Small Business Digital Ready. A través de cursos diseñados específicamente para empresarios como ella, Yudy adquirió nuevas habilidades y una dosis extra de confianza para aplicarlas en su negocio.



“Como mujer hispana e inmigrante, siento que las herramientas de mercadeo digital me permitieron conectar mejor con personas como yo. Me encanta el aspecto comunitario de Verizon Small Business Digital Ready y me hizo darme cuenta de que hay otros emprendedores que están pasando por circunstancias similares, me ayuda a darme cuenta de que no estoy sola”, contó la empresaria de origen dominicano.

Yudelka Carrera es tan solo un ejemplo de cómo el programa Small Business Digital Ready ha brindado herramientas para seguir creciendo en un entorno empresarial cada vez más desafiante. Foto: Verizon. Crédito: AP

Gracias a las lecciones aprendidas en Verizon, Yudy ha transformado su presencia en línea, aprendiendo a compartir su historia de manera auténtica y efectiva. Desde cursos de marketing digital hasta estrategias de comunicación, esta empresaria de origen dominicano ha aprovechado al máximo los recursos disponibles para conectar con nuevos clientes y ampliar el alcance de su negocio.

El éxito de Yudy no es solo un testimonio individual, sino un reflejo del impacto más amplio de Verizon Small Business Digital Ready en la comunidad empresarial de Nueva York como conjunto. A través de asociaciones con organizaciones locales como el Bronx Business Outreach Center Network, Verizon está capacitando a empresarios latinos y diversas comunidades para alcanzar sus metas empresariales y prosperar en la economía digital.

“¿Cómo encontrar el financiamiento adecuado?”, uno de los principales desafíos de los pequeños empresarios en EE. UU.

De las 300,000 empresas respaldadas a través del programa Small Business Digital Ready, el 62% son negocios de propiedad de afroamericanos o hispanos, resaltando el compromiso de Verizon con la diversidad empresarial. Además, más de la mitad de estas empresas son propiedad de mujeres.

Dentro de los cursos ofrecidos de forma gratuita en la plataforma, algunos de los módulos más completados por los usuarios participantes incluyen “Encontrar el financiamiento adecuado para tu negocio“, “Mantener tu crédito en buena forma: Cómo usarlo, no perderlo” y “Definir tu marca: Conexión con los clientes“, por citar algunos ejemplos.

Cabe destacar que la mayoría de los usuarios se encuentren en el periodo de 1 a 2 años desde que sus negocios comenzaron a operar, y sorprendentemente, el 40% ha estado en el negocio durante 2 años o menos, lo que subraya la relevancia de programas como Verizon Small Business Digital Ready para apoyar a los emprendedores en las etapas iniciales de sus empresas.

Mirando hacia el futuro

Con el apoyo de Verizon Small Business Digital Ready, Yudy Carrera y empresarios como ella miran hacia el futuro con optimismo y determinación. A medida que continúa su viaje empresarial, Yudy está ansiosa por aplicar las habilidades que ha adquirido para alcanzar su objetivo a largo plazo: ser propietaria de su propio espacio para eventos. Con el respaldo de Verizon, el futuro de Yudy y de numerosos empresarios en Nueva York es más brillante que nunca.

Rose Stuckey Kirk, Directora de Responsabilidad Social Corporativa de Verizon, declaró: “Verizon está aprovechando su tecnología e innovación para promover el empoderamiento económico y permitir que las comunidades prosperen a través de Small Business Digital Ready. Este programa forma parte de nuestro plan de negocio responsable, Citizen Verizon”.

Si eres propietario de una pequeña empresa en Nueva York y estás buscando recursos para impulsar tu éxito en la era digital, no busques más allá de Verizon Small Business Digital Ready. Con cursos gratuitos, talleres dirigidos por expertos, oportunidades de networking y subvenciones, este programa ofrece herramientas para enfrentar los desafíos de un mercado en constante cambio en el que la digitalización es cada vez más importante.

Es importante destacar que los usuarios activos de Small Business Digital Ready que hayan completado al menos dos recursos en la plataforma también son elegibles para solicitar las subvenciones anuales de $10,000 del programa que se otorgan a solicitantes seleccionados. El ciclo de subvenciones nacionales de este año está ahora abierto hasta el 28 de junio de 2024. Encuentra más detalles aquí.