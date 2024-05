Fan de Star Wars ganó $5 millones en la lotería justo en el día “May the 4th be with you”

El “May the 4th be with you” es un divertido juego de palabras que los fanáticos de Star Wars han adoptado como una forma de celebrar su amor por la famosa saga creada por George Lucas. Cada 4 de mayo, los seguidores de la franquicia se reúnen para compartir memes, citas icónicas y disfrutar de maratones de películas.

Este juego de palabras, que juega con la frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), se ha convertido en una tradición para los aficionados, brindándoles una oportunidad para expresar su pasión por el universo de Star Wars de una manera única y festiva.

Y justamente, un residente de Northborough, Massachusetts, vivió el pasado 4 de mayo un día único y especial, al celebrar por partida doble: su amor por Star Wars y porque se convirtió en el ganador de un premio de $5 millones de dólares.

“Lo mejor es que soy un gran fanático de ‘Star Wars’, así que estaba vestido con un sombrero y una camiseta de ‘Star Wars’, y gané el 4 de mayo, que es un evento no oficial de ‘Star Wars’ feriado”, dijo James Jorgensen emocionado a los funcionarios de la lotería.

El hombre se presentó acompañado de su pareja en la sede de la Lotería de Massachusetts en Dorchester para reclamar sus ganancias y optó por recibir el premio como un pago único, antes de impuestos, que quedó de $3,609,886 millones, los cuales planea utilizar para comprar una casa y financiar la educación universitaria de sus hijos.

El billete ganador fue adquirido en Lowe’s Variety Market and Meat Shop en 255 West Main Street en Northborough, reveló la Lotería de Massachusetts. La suerte de Jorgensen no solo lo benefició a él, sino que también dejó un impacto en la tienda que vendió el boleto afortunado.

El gerente de la tienda, Bob Singh, compartió su entusiasmo por la noticia. “Estamos encantados de haber vendido el boleto ganador y de haber sido parte de esta emocionante historia. ¡Es genial ver cómo la suerte y la pasión se unen de esta manera para hacer realidad los sueños de las personas!”, expresó Singh.

