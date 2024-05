“No voy a renovar”: Kylian Mbappé no reveló su próximo destino al anunciar su salida del PSG [Video]

El atacante francés, Kylian Mbappé anunció su salida del PSG luego de siete temporadas y sólo resta saber si definitivamente firmará con el Real Madrid.

“Hola a todos, soy Kylian. Quería hablar con ustedes. Siempre dije que hablaría con ustedes cuando fuera oportuno y quiero anunciarles que este es mi último año en París Saint Germain. No voy a renovar. La aventura llegará al final en unas semanas”, indicó en un video.

“Jugaré mi último partido en Parque de los Príncipes el domingo. Son un montón de emociones, muchos años en los que tuve la chance y el gran honor de ser miembro del club francés más grande, uno de los más grandes del mundo, que me permitió arribar acá y tener mi primera experiencia en un club con un montón de presión. De crecer como futbolista por supuesto, estar al lado de algunos de los mejores de la historia, algunos de los mejores campeones, de conocer un montón de gente, de crecer como hombre. Con toda la gloria y los errores que cometí”, advirtió en esta filmación que publicó con el lema “Merci” (gracias, en francés) y emojis con los colores del PSG.

La decisión de comunicar es ahora que el elenco que comanda Luis Enrique jugará el último partido de la temporada el próximo domingo (a las 16, de Argentina) contra el Toulouse, en un partido válido por la 33ª fecha de la Ligue 1.

Luego enfrentará por el torneo francés al Niza (pendiente de la fecha 32) y al Metz (jornada 34) entre el 15 y el 19 de mayo, pero fuera de casa. También podría decir adiós con un título: el último juego de la temporada del PSG será el sábado 25 de mayo contra Lyon por la final de la Copa de Francia en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille.

“Primero que todo, quiero agradecer a mis compañeros, todos los compañeros que tuve, todos los entrenadores: Unai Emery, Thomas Tüchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos Leonardo y Luis Campos por acompañarme siempre. A todos los miembros del staff del club, esos que nadie ve, que están en la sombra, ya sea los fisios, los funcionarios, el equipo de desarrollo, toda la oficina de miembros del staff, a todos los del campus. Toda esa gente increíble que le da todo al club y ellos se merecen este reconocimiento”, aclaró recordando a los entrenadores que tuvo desde su arribo en la temporada 2017/18 tras brillar en el Monaco previamente, donde debutó con 16 años.

Y agregó: “A pesar de todo lo que puede pasar en el exterior, toda esta exageración mediática que a veces rodea al club, hay algunos verdaderos amantes del club que quieren protegerlo y hacerlo brillar y es genial, y sé que con toda esta gente, este club está en buenas manos”.

Si bien no confirmó al equipo al que emigrará, dejó en claro que su camino será fuera de su país natal y todas las expectativas ahora están enfocadas en el anuncio de su nuevo club. Todos los caminos conducen a Madrid…

“Es difícil, difícil y nunca pensé que iba a ser tan dificultoso anunciar esto de irme del país, de Francia, de la Ligue 1, el campeonato, siempre lo supe, pero creo que necesitaba esto, un nuevo desafío después de siete años. Es difícil y por supuesto que quiero darle las gracias a algunas personas sobre todo, esos son los fans. Sé que no soy el futbolista más demostrativo. No siempre estuve a la altura del amor que ustedes me dieron en estos siete años, pero nunca busqué hacer engañarlos, siempre busqué ser efectivo. PSG es un club que nunca deja a nadie indiferente. Podemos amarlo u odiarlo. Yo elegí amarlo y lo hice por siete años con altas y bajas, por supuesto, pero no me arrepiento en ningún momento de haber firmado con este prestigioso club”, aseguró.

“Es un club al que guardaré en mi memoria durante toda la vida. Le diré a todos, mi vida entera, que tuve la chance de jugar acá y no seré más jugador, pero seguiré viendo los partidos por supuesto porque este es un club en el que siempre estaré interesado y del que siempre estaré cerca por las noticias. Fui yo, con mis virtudes y defectos, pero traté de dar la mejor versión de mí durante estos siete años. Pero de antemano quiero decirles gracias porque sin todos ustedes nunca hubiera experimentado la mitad de las emociones que sentí. Y es justamente por esto que estaré agradecido de por vida”, afirmó.

