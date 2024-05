Nicki Nicole vuelve a arremeter contra Peso Pluma con su nueva canción con Grupo Frontera “Desquite”

A más de 3 meses de finalizar su relación con Peso Pluma, por una supuesta infidelidad por parte del mexicano, Nicki Nicole lanzó un nuevo “ataque” hacia el nacido en Jalisco con su nuevo tema “Desquite” en colaboración con Grupo Frontera.

El tema de la argentina, quien fungió como invitada de la agrupación mexico-estadounidense en su reciente disco “Jugando A Que No Pasa Nada”, Nicole habla sobre una relación fallida en la que alguien le fue infiel, un claro “guiño” a la polémica situación que vivió con el intérprete de “Ella Baila Sola”.

Fue en febrero pasado cuando se viralizó un video en donde Peso Pluma camina de la mano de otra mujer en los famosos casinos de Las Vegas. Ante esto, la misma Nicole reaccionó al breve clip mencionado, no de manera directa o explícita, que había decidido terminar su relación con el cantante.

¿Nicki Nicole no olvida a Peso Pluma?

Desde el mismo nombre del tema, presentado el pasado 10 de mayo, la cantante argentina deja en claro que su tema, junto a Grupo Frontera, consiste en una especie de “tiradera” a Peso Pluma.

Avísale a Grupo Frontera que ‘toy ready pa’ salirme, que me ayuden a olvidarme de todo lo que me hiciste. Yo tan fiel que era, pero de nada sirve”. Nicki Nicole – Cantante

Aunado a lo anterior, Nicole hace mención a una amante con la frase: “Pásame una botella, se la dedico a tu amante. Esa que mañana de mi club será integrante”.

Entre otras partes de la canción, Nicki Nicole hace una especie de “cierre” respecto a su tan sonada relación con Peso Pluma mencionando que no pretende “vengarse”: “No pudiste cuidarme. No es que quiera vengarme. Hoy te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste”.

Esta no es la primera ocasión en la que la cantante argentina se lanza “en contra” de su ex pareja a través de la música. En semanas pasadas, la sudamericana lanzó su sencillo “Ojos Verdes”, el cual fue considerado la primera “tiradera” hacia Peso Pluma luego de su rompimiento.

Nicki Nicole se encuentra promocionando su disco “Alma”. Crédito: Mezcalent

En la canción, Nicole hace mención a una relación fallida en donde la protagonista menciona a otra persona que no podrá encontrar sus ojos verdes en otra persona, otra clara alusión al color de ojos de la cantante.

A pesar del par de temas de Nicki Nicole, Peso Pluma ha decidido guardar silencio, desde su rompimiento con la argentina, sobre esta situación. Actualmente, el mexicano ha sido vinculado románticamente con la cantante brasileña Anitta luego de que se viera a ambos artistas compartir abrazos, risas y hasta supuestos besos en la fiesta posterior a los Latin AMA 2024.

