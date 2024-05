Las pequeñas empresas necesitan recursos para prosperar en un mundo postpandémico

No soy nuevo en el mundo de las pequeñas empresas. Antes de la pandemia del COVID-19, había trabajado en el negocio de los restaurantes y servicios de catering durante casi una década. Como podrán imaginarse, cuando la pandemia estaba en su plenitud y todos los eventos se acabaron, también se acabó la necesidad del servicio de catering. Tuvo un impacto terrible en mi negocio, y tomé la decisión más dolorosa que un dueño de un negocio puede tomar: decidí cerrar. Desafortunadamente, al mismo tiempo, esta era la situación de muchas de las pequeñas empresas de la ciudad.

En agosto del 2023, luego de varios años de estar fuera de la industria, regresé a mi pasión y abrí mi empresa Georgi Caterer NYC. No siempre ha sido fácil, pero vale la pena. Aunque muchos dueños de pequeñas empresas que han debido cerrar durante la pandemia tomaron nuevos caminos para sí mismos, hay también muchos que están volviendo a las cosas que los hacían felices. Actualmente, hay un récord de cantidad de trabajos en la Ciudad de Nueva York, y emprender está de moda: 1 de cada 7 negocios se iniciaron el año pasado, una tasa cuatro veces más alta que el promedio en 2019.

Este progreso se debe a unas pocas cosas: la resiliencia y colaboración de los emprendedores, y la inversión en programas que apoyen a los emprendedores y dueños de pequeñas empresas.

En el otoño del 2020, las cámaras de comercio de los cinco distritos lanzaron la Red de Recursos Para Pequeñas Empresas (SBRN, por sus siglas en inglés), un abordaje integral a la resiliencia de las pequeñas empresas. Este programa ofrece orientación y apoyo gratuitos y personalizados para ayudar a que las empresas crezcan y prosperen. Hasta la fecha, la Red de Recursos Para Pequeñas Empresas ha alcanzado alrededor de 50,000 empresas en la Ciudad de Nueva York, al brindar apoyo directo a 13,000 de ellas, de las cuales aproximadamente 2,900 se encuentran en Brooklyn. El 84% de esas empresas de Brooklyn fueron identificadas como empresas de mujeres y minorías.

El financiamiento de la Ciudad de Nueva York permite que el equipo de especialistas en apoyo a las empresas de la Red de Recursos Para Pequeñas Empresas trabaje de forma individual con cada una de las personas dueñas de las pequeñas empresas. Los especialistas ayudan a conectar a las empresas con una variedad de programas y servicios que son ofrecidos por el gobierno de la ciudad, el estado y el gobierno federal, así como también por el sector privado, lo que incluye becas y préstamos, contactos con asesoramiento legal, coaching empresarial, orientación de mercadeo, soporte de tecnologías y más.

Esto es de especial importancia en los barrios que no están alcanzados por los Distrito de mejoramiento comercial, que históricamente no han tenido acceso fácilmente a estos servicios. Los especialistas en apoyo a las empresas de la Red de Recursos Para Pequeñas Empresas están en la calle en los barrios de la ciudad, ayudando a mitigar esta brecha. Esto será crucial si queremos tener una recuperación de la economía equitativa, con corredores comerciales vibrantes en los cinco distritos.

El apoyo invaluable que recibo de la Cámara de Comercio de Brooklyn y de la Red de Recursos Para Pequeñas Empresas ha sido un salvavidas para mi empresa. Con su ayuda, he cambiado mi modelo de negocio para ofrecer catering a la comunidad, y he vuelto a los negocios mejor que antes de la pandemia. Su predisposición para dar una mano en esos tiempos difíciles me cambió la perspectiva. Además, las oportunidades que recibo a partir de las conexiones de estos dos grupos son asombrosas. He brindado servicios de catering para varios eventos de la Cámara y ellos me han ido contactando con nuevos clientes. Este nivel de apoyo trata de promover una comunidad que promueva el crecimiento y la innovación. Se trata de entender que cada pequeña empresa es única, con sus propios desafíos y oportunidades. Y se trata de reconocer que cuando apoyamos a las pequeñas empresas, estamos invirtiendo en las bases de nuestra comunidad, y por eso estoy agradecida.

Los dueños de pequeñas empresas son habilidosos, y ayudan a impulsar la recuperación económica de la Ciudad de Nueva York. Para que el ímpetu continúe, debemos continuar invirtiendo en programas como la Red de Recursos Para Pequeñas Empresas, que brinden apoyo a las pequeñas empresas y emprendedores.

George Howell es oriundo de Panamá, y es el fundador y chef ejecutivo de Georgi Caterer NYC, ubicado en 100 Willoughby Street, en Brooklyn.