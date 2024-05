Bronny James quiere hacerse su propio nombre sin LeBron James: “Nunca pensé en jugar con mi padre”

Bronny James, hijo de LeBron James, declaró este martes que nunca ha considerado la idea de jugar junto a su padre en la NBA, sino que su objetivo es enfocarse en sí mismo y hacerse un nombre propio en la liga.

“Nunca pensé en jugar con mi padre. Mi sueño siempre ha sido hacerme un nombre y llegar a la NBA. Aunque él lo ha mencionado un par de veces (ríe)”, comentó Bronny en el Marriott Marquis de Chicago en una rueda de prensa durante el Combine de la NBA recogida por EFE.

LeBron James ha expresado en varias ocasiones su deseo de jugar junto a su hijo en la NBA antes de retirarse, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que una franquicia elija a Bronny para atraer también a LeBron.

Por otro lado, Bronny destacó su esfuerzo y dedicación para posicionarse como un candidato en el próximo draft de la NBA.

“Este es un negocio serio. No creo que nadie seleccione a este chico solo para conseguir a su padre. No creo que un gerente general lo haría. Nunca pensé en eso; creo que mi trabajo será lo que me haga ser elegido, por el jugador y la persona que soy”, afirmó Bronny.

Si llegara a jugar con su padre, Bronny consideró que lo más importante seguiría siendo el equipo.

“Si eso sucede, no creo que se trate solo de mi padre y de mí. Estaría feliz de llegar a la NBA más que por jugar con mi padre. Pero esa no es mi mentalidad; quiero trabajar duro y ver hasta dónde puedo llegar”, aseguró.

Bronny, quien mide 1.91 metros, sufrió un paro cardíaco en julio de 2023 y los exámenes revelaron un defecto cardíaco congénito. Los doctores consideraron que este problema era significativo tanto anatómica como funcionalmente, pero tratable. Bronny recibió el visto bueno para competir en el campeonato universitario la última temporada.

“Fue un momento difícil, seguro. Pero todo el trabajo que he hecho me ha convertido en alguien que nunca se rinde y ha dado frutos. Estoy de vuelta donde quiero estar”, afirmó.

