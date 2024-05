¿Qué pasa con las votaciones de ‘La Casa de los Famosos 4’ en Puerto Rico? ¿No dejan votar en la isla?

Las votaciones de ‘La Casa de los Famosos 4’ avanzan, pero hay una molestia que se ha viralizado en las redes sociales y es que algunos habitantes de Puerto Rico aseguran que no pueden elegir a su participante favorito para que gane el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Los principales reportes se han concentrado en una publicación que hicieron este 16 de mayo en la cuenta en Instagram de Maripily Rivera.

Con una foto del “huracán boricua”, como también es conocida, pidieron apoyo para ella. “Esta votación es la más importante. Se van contando todos los votos acumulados para obtener los porcentajes finales. Por eso no se puede dividir los votos con nadie porque no son para salvar, son acumulativos para obtener el triunfo de nuestra ganadora Maripily”, indicaron.

Sin embargo, en los comentarios muchos se quejaron de que no han podido emitir su voto. “No me deja votar”, “No me ha dejado votar”, “Okey, pero no nos deja votar. Solamente dos veces yo voté por Maripily”, “No permite votar”, “Telemundo no está dejando votar”.

Otros dieron algunas recomendaciones sobre lo que está pasando: “Tienen que entrar a la página, borrar los cookies y el historial de veces que has entrado a Telemundo. Así me dejó votar”.

Maripily Rivera, entre las finalistas de ‘La Casa de los Famosos 4’

La boricua es una de las participantes más fuertes de la competencia y por eso la preocupación de que algunos no la puedan apoyar, sobre todo porque tiene un gran rival: Lupillo Rivera, quien desde el inicio ha contado con un apoyo contundente por parte del público.

Pero, no hay que descuidar a Rodrigo Romeh, quien poco a poco fue ganando el cariño de la gente y también estaría en la pelea por los $200.000 dólares del premio del primer lugar.

La decisión del triunfo en la cuarta temporada del reality show la tiene el público, que decidirá entre cinco finalistas por su favorito para que se lleve el triunfo dentro de la casa.

