Joe Biden regresa a Michigan para tratar de reforzar los cimientos del “muro azul”

El presidente Joe Biden llevará de nuevo su campaña el domingo a un terreno pantanoso: Michigan, estado que impulsó el voto blanco en su contra por el respaldo del demócrata a Israel en la guerra contra Hamás en Gaza, sin embargo, le resulta crucial esta entidad para tratar de renovar su mandato.

Michigan concentra una de las más grandes comunidades árabes en Estados Unidos y fue el primero en el que las papeletas vacías pusieron en jaque a Biden en las primarias demócratas celebradas en 27 de febrero.

En ese entonces hubo más de 100,000 votantes que manifestaron su oposición votando en blanco y en dos localidades cercanas a Detroit, Dearborn y Hamtramck, donde los estadounidenses de origen árabe y musulmanes rondan la mitad de los habitantes, el voto vacío.

Esos resultados fueron la representación de una advertencia: en 2020, el actual mandatario se impulsó en el estado apenas 154,000 votos frente al expresidente Donald Trump, quien en ese momento había hecho que ese estado cambiara de color político en 2016 al quitárselo a la ex candidata presidencial a Hillary Clinton por menos de 12,000 votos.

Michigan forma parte del llamado “muro azul” de Estados Unidos, que incluye a aquellos estados que desde el año 1992, salvo algunas excepciones en 2016, han votado para el Partido Demócrata, junto a Pensilvania y Wisconsin, es determinante para su posible permanencia en la Casa Blanca.

Ellos tres forman parte de la región industrial que impulsó a Estados Unidos el siglo pasado y Biden regresa allí por segunda vez este 2023, pero con un as bajo la manga. Esta semana anunció nuevos aranceles sobre importaciones chinas valoradas en $18,000 millones de dólares y perjudicó particularmente a los vehículos eléctricos del país asiático, con gravámenes que se elevarán del 25% al 100%.

En Michigan se encuentra la sede de Ford, General Motors, Stellantis y el sindicato de automóviles UAW, el más grande del país. El líder de la organización, Shawn Fain, le ofreció su apoyo en enero, pero ese respaldo puede que no se vea reflejado en los comicios de noviembre.

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo el gobierno del entonces presidente demócrata Bill Clinton, ese estado y la industria de automoción, que se originó allí, tiene la percepción de que perdieron ventaja competitiva, explicó Jenna Bednar, politóloga de la Universidad de Michigan.

“Hay un resentimiento al Partido Demócrata que se remonta a la época de Clinton”, indicó la profesora de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, alertando de que no se puede dar por descontado ese respaldo.

Ni ese apoyo, ni el de los jóvenes o el de los ciudadanos estadounidense de origen árabe, tal y como ha quedado claro con las protestas universitarias que desde hace un mes se han extendido por todo el país en respaldo a los palestinos.

“Estamos tratando de mandarle un mensaje muy claro: tiene que cambiar el curso en lo que se refiere al apoyo incondicional que está dando a Israel, porque si no lo hace él mismo está corriendo el riesgo de poner nuestra democracia en peligro porque no está llegando al apoyo que necesita para ganar la elección en noviembre”, expresó el subdirector de Our Revolution, Paco Fabián.

El grupo fue fundado en 2016 por el senador demócrata, Bernie Sanders, y se ha adicionado a los llamados a favor del voto en blanco en las primarias. “Biden tiene que hacer el trabajo para ganarse el apoyo. Nosotros no le damos cheque en blanco a nadie”, advierte.

La campaña de Biden en Detroit no se limitará de hecho al presidente. Este mismo sábado tienen eventos electorales la primera dama, Jill Biden, y el segundo caballero, Douglas Emhoff, mientras que el domingo él participará en un mitin y en una cena de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).

Hasta ahora, los sondeos se decantan allí ligeramente a favor de Trump. Según la media de sondeos de la web FiveThirtyEight, este le aventaja por menos de un punto porcentual, con el 41.4 % de las intenciones de voto.

