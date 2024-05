‘Tengo un poquito de tristeza’: Paulo Quevedo luego de salir de ‘La Casa de los Famosos 4’ 

El actor mexicano Paulo Quevedo se convirtió en el séptimo finalista de ‘La Casa de los Famosos 4’, luego de que no resultara favorecido por los votos del público del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Después de salir de la competencia, el artista habló de sus emociones luego de que finalizara su participación en el programa.

“No voy a mentir, sí tengo un poquito de tristeza, después de tanto tiempo, tanto aspirar a llegar un poquito más a la final, pero me siento liberado, me siento contento por lo que hice, me siento muy feliz de lo que coseché, de cómo me llegaron a conocer y siento que es el ingrediente más importante que me llevo”, dijo el artista.

Además de esto, dijo que se queda con muchos aprendizajes. “Todas esas cositas las implemento a mi personalidad porque yo siempre estoy en una búsqueda para ser mejor ser humano cada día”.

El público lamenta la salida de Paulo Quevedo de ‘La Casa de los Famosos 4’

Lo cierto de esta eliminación es que el público no ha quedado satisfecho, pues aseguran que quien debió salir del reality show fue la modelo venezolana Aleska Génesis.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities hablaron de esta situación con miles de mensajes, en la mayoría hablaban de que las preferencias del público no se reflejaron realmente.

“Todos sabemos que la que se tenía que ir era Aleska”, “Nadie quiere a Aleska”, “Ni siquiera los de la casa se creen esa mentira tan grande, se tenía que ir Aleska”, “Ese no era el resultado del público, merecemos respeto”, afirmaron.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Todo para no dejar al pelón solo, vamos, ¡sigan con las carpetas falsas! Sabemos que a Aleska nadie la quiere dentro ni fuera de la casa, pero déjenla para que no duerma solito”, “Aleska no celebres mucho, eres la 6taaaa. Fueraa”.

El próximo domingo habrá otra salida dentro del programa de telerrealidad y se concretará así el grupo de cinco finalistas para el 20 de mayo en ‘La Casa de los Famosos 4’.

