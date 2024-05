“No veo ninguna razón para no hacerla”: Oleksandr Usyk habló sobre la posible revancha ante Tyson Fury

El pasado sábado el ucraniano Oleksandr Usyk venció por decisión dividida al británico Tyson Fury y se convirtió el campeón indiscutido del peso completo. Pues retuvo sus tres cinturones y le arrebató a Fury el de la CMB.

Antes de la pelea ambos boxeadores habían firmado una cláusula de revancha. La cual podía activarse por mutuo acuerdo, una activación que podría darse antes de lo esperado pues el propio Fury comentó después de la pelea que cree que ganó la mayoría de los asaltos.

Por otra parte Usyk parece no tener problema en darle la revancha a Fury. Pues recientemente junto a su promotor afirmaron que no hay motivos para no acceder a una segunda pelea entre ambos.

Usyk es el primer campeón indiscutido en la categoría. Crédito: ALI HAIDER | EFE

Alex Krassyuk, promotor de Usyk, dijo que él y su boxeador tienen la intención de cumplir esa cláusula de revancha, haciéndolo público en una entrevista. “Somos hombres de palabra. No se trata de papeleo: si nos damos la mano y prometemos algo, lo hacemos. No veo ninguna razón para que no se celebre la revancha”, declaró Krassyuk para Boxing King Media.

Los reportes de medios como ProBox afirman incluso que esta revancha podría darse antes de lo esperado. Pues se tantea que para octubre de este mismo año ambos pugilistas volverían a subir al ring por los cuatro cinturones del peso completo.

Luego de que Usyk se convirtiera en el primer campeón absoluto del peso completo en la era de los cuatro cinturones, le aparecieron varios retadores interesados en intentar arrebatarle los campeonatos. Si embargo de darse la revancha ante Fury, estos retadores tendrán que esperar su turno para 2025.

Joseph Parker y Mahmoud Charr son algunos de los nombres que más suenan para retar al campeón ucraniano. Por ahora se espera si habrá revancha a finales de año o si Usyk enfrentará primero a otro retador.

