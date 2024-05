Javier Aguirre se despide del Mallorca: “Yo siento el calor de la afición”

El director técnico mexicano Javier Aguirre finalizó formalmente su etapa como entrenador del Mallorca español luego de ser el protagonista de una emotiva despedida que le realizó el equipo para agradecer todo el trabajo que realizó para ascenderlos de la Segunda División y posteriormente luchar por mantenerse en LaLiga para seguir creando su historia en el balompié europeo.

Durante una conferencia de prensa el entrenador azteca estuvo acompañado de los directivos del Mallorca, quienes le agradecieron por todo lo que realizó al mando del banquillo y a pesar de no renovar su contrato destacaron la labor que realizó para desarrollar el fútbol que venían mostrando como organización y que les permitió tener buenos momentos nuevamente en la Primera División.

“Es algo atípico para mí. Con otros clubes me he ido como llegué, sin hacer ruido. Uno se va y ya está al final queda el trabajo y las amistades, espero venir algún día aquí y que me reciban. Yo siento el calor de la afición y el respeto de ustedes. No me quiero romper, voy aguantar como un bribón, no sé si pueda pero gracias a todos”, dijo el estratega al recordar todas las buenas experiencias que ha tenido con el equipo.

“Me he ido de muchos clubes, pero en silencio. Uno se va y ya está. Me sorprende esta despedida y agradezco las palabras de Pablo y Alfonso. Queda el trabajo, siento el calor de la afición y el respeto de todos ustedes”, agregó el mexicano.

Durante esta conferencia de prensa también estuvieron presentes los consejeros delegados de Fútbol y Negocios, Pablo Ortells y Alfonso Díaz, respectivamente, y demás miembros del equipo así como su esposa y los jugadores Antonio Raillo y Pablo Maffeo.

Estos representantes del Mallorca expresaron su tristeza por la salida del estratega y manifestaron varios de los buenos momentos que vivieron con él al mando; además enfatizaron que en este tiempo como técnico se encargó de dejar una huella en la institución y especialmente en la fanaticada del club.

“Dejas huella en el mallorquinismo y siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por haber venido en momentos complicados (marzo de 2022) porque bajábamos a Segunda. Tú y todo tu equipo habéis sido unos grandes profesionales. Nos hemos estabilizado en Primera después de estar mucho años en categorías distintas. Te deseamos la mejor de las suertes”, dijo Ortells.

“Sois grandes profesionales, grandes personas, y lo digo también en nombre de nuestro presidente (Andy Kohlberg). Nos has ayudado a crecer como club y éste es tu legado”, agregó Alfonso Díaz.

