“Gracias, leyenda”: Toni Kroos recibe impresionante homenaje en su despedida del Bernabéu [Video]

El futbolista alemán Toni Kroos anunció hace algunos días su retirada del fútbol profesional. Su decisión de no continuar en el club de su vida, y en el que ha dedicado cuerpo y alma durante diez años, iba ligada a un retirada profesional.

“Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin. Nunca olvidaré esta década tan apasionante exitosa! […] Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club”, comunicaba el alemán en su cuenta de Instagram.

Este sábado, Kroos disputaba el último partido como jugador madridista en el Santiago Bernabéu. Salió al verde recibiendo un pasillo por parte de los jugadores -sus compañeros vestían su camiseta-. Una pancarta en la que se podía leer “gracias leyenda”, acompañada de una foto del futbolista, se descolgaba de la grada. Una ovación incansable por parte del público y cánticos de ‘Kroos, Kroos’ en el minuto ocho. Cualquier agradecimiento era poco para el alemán.

Despedida del Bernabéu de Tony Kroos

Con 34 años y cargando con el peso de ser uno de los mejores mediocentros del mundo, según estadísticas, saltaba Kroos con el brazalete de capitán por última vez en el Santiago Bernabéu.

En el pasillo realizado por compañeros, portando su camiseta, y rivales, se sucedían risas conocedoras de lo poco que le gusta al alemán ser el centro de atención. La afición a la altura de devolver, al menos un mínimo, de todo lo que Toni ha aportado a la afición madridista. “Árbitro, no pites que se nos va”, “hasta siempre, genio”, “gracias por tanto, maestro”, “gracias, leyenda”, eran algunos de los mensajes que la afición sostenía en pancartas como homenaje al alemán.

En el minuto 86, llegó el momento. Ancelotti retiró a Kroos del campo, que se marchó al más puro “estilo alemán”. Se despidió de sus compañeros con abrazo, pero sin derramar una lágrima. Aplaudió a la grada, y se dirigió al banquillo, donde abrazó al técnico italiano y a cada uno de sus compañeros. Hasta el momento, Kroos mantenía el semblante frío, pero agradecido.

Las lágrimas no las pudo evitar en el momento de abrazar a su familia. Sus tres hijos lo esperaban, y la más pequeña, rápidamente lo abrazó llorando. Kroos se vino abajo, rompió a llorar abrazado a sus hijos. Un llanto compartido por gran parte de la afición madridista y de sus compañeros, quienes despedían, con mucha pena, a un gran capitán. Eso sí, este no ha sido el último partido de Toni, pues todavía le queda un last dance en Londres. Una final de Champions que le permitirá retirarse por todo lo alto y cerrar un ciclo igual que lo comenzó: con la consecución de la copa de Europa. Hasta siempre, Toni.

Seguir leyendo:

Toni Kroos anunció su retiro del fútbol: El alemán pondrá punto final a su carrera luego de la Eurocopa

Compañeros del Real Madrid le dan una calurosa y sentimental despedida a Toni Kroos en redes sociales

Carlo Ancelotti sobre el retiro de Toni Kroos: “Es la decisión de un hombre con huevos”