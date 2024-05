Rodrigo Romeh revela si perdonaría o no a Lupillo Rivera tras sus diferencias: “Lo roto, roto está”

Durante su tiempo en ‘La Casa de los Famosos’, Rodrigo Romeh tuvo la oportunidad de aprender mucho sobre sí mismo, sobre sus compañeros y sobre el público que lo seguía. A pesar de los conflictos y los momentos difíciles que enfrentó, el coach se siente agradecido por la experiencia y por el apoyo que recibió de sus fans. Además, recordemos que las cosas entre él y Lupillo Rivera no quedaron de la mejor manera y aclaró si piensa dejar las cosas así o no.

“No demérito el trabajo de Lupillo, al contrario, elogio de este lado lo que hicimos team Tierra. Sin ánimos de egocentrismo ni nada creo que hicimos una buena labor. Se construyó con trabajo duro, dedicación y disciplina y por eso fue el resultado”, dijo en exclusiva para ‘People en Español’.

Sobre el trato con el cantante añadió que: “Sí hubo cariño al inicio. Lástima que todo se deriva en esto. Pero, por ejemplo, tuvimos aprendizajes muy bonitos uno con el otro. Acabo de ver, por ejemplo, que él se reconcilia con su mamá y eso nos lo agradeció tanto a Clovis como a mí porque nosotros tenemos esa falta de nuestra mamá. Como que fue un dar y dar. Así que creo que también hay cosas positivas que nos dejamos y nos sumamos. No nada más es el punto negro que está en toda la hoja blanca”, añadió durante la conversación.

“La verdad no creo que haya vuelta atrás. Hay respeto. Lo que yo considero es que di mi corazón, luego perdoné, luego di una segunda oportunidad y ya si esa segunda oportunidad ya no se aprovechó, yo me esforcé en tenerla. Y si no es valorada también considero que está bien, o sea yo no voy a obligar a la vida a hacer las cosas de cierta forma. Lo acepto y ya yo aprendo. Así que yo ya lo dejé, di vuelta a la hoja. Yo desde que perdoné, perdoné; pero no creo que haya más allá. Lo roto, roto está”, agregó a la mencionada revista.

Ahora que ha vuelto a la realidad, Rodrigo está emocionado por lo que el futuro le depara. Tiene propuestas de trabajo y está ansioso por seguir adelante con su carrera artística. Aunque la competencia fue dura y desafiante, él sabe que salió de allí más fuerte y más preparado para lo que viene.

