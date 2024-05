Stan Van Gundy: Ex DT en la NBA reveló la verdadera causa de la muerte de su esposa

Stan Van Gundy, Ex DT en la NBA y actual analista de televisión, vivió un difícil momento, cuando el 16 de agosto de 2023 su esposa Kim murió.

Tras el fallecimiento se dijo que la causa de su muerte era “inesperada” y no se brindó mucha más información al respecto.

Hasta que el propio Van Gundy dijo a su viejo amigo y presentador deportivo Dan Le Batard, en el podcast de este último “South Beach Sessions“, que Kim, de 61 años, murió por suicidio.

“Se quitó la vida, Dan”, dijo Van Gundy. “No puedo imaginarme que alguna vez pueda superarlo… Fue devastador”.

Van Gundy habló largo y tendido de la mujer con la que comenzó una relación cuando tenía 24 años y de la vida que habían construido en más de tres décadas de matrimonio.

“Toda mi vida adulta, trazo todo -cambios de trabajo, hijos, todo- estaba con ella, y ella estaba a mi lado. Nunca, nunca imaginé que iba a vivir ningún día de mi vida sin Kim”, dijo Van Gundy, que añadió que a su mujer le habían diagnosticado una enfermedad mental.

Y confesó: “Sabía que lo estaba pasando mal, pero nunca imaginé que eso fuera a ocurrir. Incluso ahora, que han pasado ocho meses, me cuesta hacerme a la idea de que no voy a volver a verla. Me esfuerzo por seguir conectado… Mi casa está llena de fotos de Kim. Encima de mi cama hay un montaje de fotos de Kim que me hicieron mis hijos. Me esfuerzo por recordar su voz, su sonrisa, todas esas cosas. Pero sobre todo, vivir sus valores, porque sus valores eran mejores que los míos“.

Van Gundy, de 64 años, trabaja actualmente para TNT y forma parte del equipo de retransmisión de las finales de la Conferencia Oeste.

Además, reveló en el podcast que está en terapia pero que la vida es diferente sin Kim. Sus cuatro hijos le ayudan a mantener la compostura, pero es duro.

“Creo que nunca lo superaré”, cerró Van Gundy.

