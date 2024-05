Álvaro Fidalgo asegura estar feliz en América pero no quita su mirada en Europa

El futbolista español y una de las principales figuras de las Águilas del Club América en la conquista del bicampeonato dentro de la Liga MX, Álvaro Fidalgo, se mostró bastante emocionado por haber salido victorioso en la final que disputaron contra la Máquina de Cruz Azul para poder ser los ganadores del torneo Clausura 2024.

En declaraciones ofrecidas para TUDN tras el partido el jugador destacó que tiene pensado reunirse con la directiva de Coapa este verano para poder llegar a un acuerdo en el que se definirá su permanecerá en sus filas o si tendrá que buscar un nuevo equipo; asimismo habló sobre la posibilidad de jugar en Europa siempre y cuando reciba una oferta que le llame la atención.

“En el verano me sentaré con la directiva, para nada está hecho que me vaya, sigo firme aquí, todo mundo sabe lo que siento por el club, me encantaría seguir haciendo historia, me llama trascender en Europa, pero no tengo ninguna de las dos decidida, lo pensaremos y si me quedo aquí seré la persona más feliz del mundo”, expresó el jugador.

Álvaro Fidalgo también reconoció que haber alcanzado el bicampeonato con las Águilas del Club América superó sus expectativas; aunque también resaltó el gran trabajo que realizó la plantilla de la Máquina de Cruz Azul dirigida por Martín Anselmi por complicar la serie final y dejarlos por poco sin el título de campeón.

“Esto supera todas mis expectativas, soñaba con ser campeón, la 15 llegó al más grande de México, bicampeones, entramos en la historia, fue un partido muy sufrido y agradecer a la gente porque no creo que nunca pueda agradecer lo que la gente me quiere. El equipo más difícil de enfrentar, ellos te meten esos tres centrales con Salcedo que se mete como un 5, Rivero nos dificultó muchísimo, si me quedaba con Rivero, Charly o Faravelli aprovechaban ese espacio y la primera parte se sufrió mucho porque no estábamos cómodos”, enfatizó el español.

“Había que sacar el ADN de ganar en las grandes citas, felicitar al Cruz Azul porque hacen muy buen fútbol. No es mi último partido, el 28 o 30 tenemos otra final, habrá que descansar y pensar en ella porque queremos ganarla”, concluyó Fidalgo en sus declaraciones.

