Rosalía se prepara para protagonizar su primera película; daría vida a la madre de Ana de Armas

Para nadie es un secreto que Rosalía se ha convertido en una de las estrellas musicales más importantes y de mayor impacto en la industria internacional. Sin embargo, y a pesar de su indiscutible trayectoria en el mundo de la música, la española habría decidido dar el paso definitivo al cine con una cinta que promete “sacar” todo su talento actoral.

De acuerdo con el influencer Daniel Richtman, uno de los principales insiders de Hollywood, la intérprete de “Motomami” estaría a unos pasos de convertirse en la co protagonista de la cinta “The Mirror’s Wake”, junto a la actriz nominada al Oscar Ana de Armas.

Según lo revelado hasta el momento, la nacida en Barcelona daría vida a la madre de la artista de origen cubano, quien buscaría transformar el legado artístico de su madre (Rosalía) con fines poco morales.

La película de A24 “The Mirror’s Wake”, protagonizada por Ana de Armas y Rosalía, comenzará a filmarse en otoño de 2024.



Sobre una hija que utiliza el legado artístico de su madre con fines de lucro interesados, dirigiendo un teatro donde “entretiene” a hombres por dinero. pic.twitter.com/zgdmvu7oIs — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) May 25, 2024

Rosalía desea afianzarse en el cine

A través de la misma publicación hecha por Richtman, la cinta sería narrada a través de dos líneas temporales: una ambientada en el pasado en donde Rosalía de vida a la madre artista de Ana de Armas, y otra en donde la intérprete de “Blonde” quiera cambiar el legado de su madre.

Aún sin una fecha exacta de estreno, “The Mirror’s Wake” comenzaría a rodarse en otoño de este año con la finalidad de lanzarse en cines a finales de 2025 o principios de 2026.

La cinta contará con la producción del famoso estudio independiente A24, responsable de grandes éxitos, tanto en taquilla como en crítica, como “Moonlight”, “Everything Everywhere All At Once”, “The Witch”, “Mindsomar” y más recientemente “Civil War”. De igual manera, contará con el involucramiento de David Lowery, conocido por las alabadas cintas “The Green Knight” y “A Ghost Story”, así como la dirección de Nicholas Ashe Bateman.

Al día de hoy, y con una amplia trayectoria dentro del mundo de la música, Rosalía cuenta con una única participación en el séptimo arte gracias a su aparición en la cinta nominada al Oscar, “Dolor y Gloria”, del legendario director español Pedro Almódovar. En dicha producción, la cantante da vida, de manera breve, a una mujer llamada “Rosita”, además de compartir un momento musical junto a Penélope Cruz.

la escena inicial de dolor y gloria con rosalía y penélope cruz cantando “a tu vera” >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> pic.twitter.com/SgZb5OPxrB — chalito (@chalito_c) September 14, 2022

Actualmente, la artista española se encuentra trabajando en su nuevo disco, el cual aún no tiene fecha de estreno. Previo a esto, Rosalía tuvo una breve pero destacada participación como letrista en el reciente disco de la cantante estadounidense Sia, con la canción “I Had A Heart”, la cual es considerada como una declaración no oficial sobre la separación que vivió a lado de Rauw Alejandro en 2023.

Finalmente, también se reveló que la artista española habría iniciado los trabajos de restauración de un edificio en Barcelona con la finalidad de convertirlo en su estudio de grabación, con el cual buscaría apoyar al talento local.

