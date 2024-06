Conoce a José María Galeano, el actor español de ‘Top Chef VIP 3’

En ‘Top Chef VIP 3’, el actor español José María Galeano ha sido un competidor fuerte, no solo porque ha demostrado sus habilidades para la cocina, sino que también ha tenido un juego intenso debido a que no ha tenido temor de enfrentar a quien tenga que hacerlo.

En la tercera temporada del show de cocina, el artista ha sido mediático, porque ha destacado en algunas pruebas, pero también porque se ha enfrentado con la venezolana Alicia Machado, quien es una experta en realities show, sobre todo luego de convertirse en la primera ganadora de ‘La Casa de los Famosos’.

Pero, ¿qué sabemos de José María Galeano? En El Diario de NY te traemos algunos detalles de su vida.

Nació en la ciudad española de Algeciras, el 18 de noviembre de 1979.

Su debut como actor se dio en el 2011, cuando participó en el corto ‘Bad Night’.

Luego de varios años, se mudó a México, país en el que obtuvo experiencia en varias producciones, hasta llegar a exitosas historias como ‘La Doña’, ‘Bolívar, una lucha admirable’ y ‘José José, el príncipe de la canción’.

José María Galeano emocionado por ‘Top Chef VIP 3’

En su cuenta en Instagram, el español hablaba en marzo de este reto, que le causa mucho entusiasmo, pues es una oportunidad para seguir conectando con el público hispano.

Luego de un tiempo haciendo otras cosas, contó que emprendió este nuevo desafío: “Me ofrecían subirme a un barco, a uno en el que viviría mil aventuras y en el que tendría que cruzar el Atlántico para regresar a mi añorada Latinoamérica, para meterme en las cocinas de un show que me llevaría a límites insospechados… el primero y más grande, tener que separarme de mi familia”.

En este sentido, añadió: “Y aquí me tienen, en una ciudad donde hacía mucho no vivía, rodeado de un puñado inmenso de compañer@s increíbles que me están enseñando tanto, tanto, tanto… en un rinconcito, lleno de fogones, donde les estamos cocinando algo espectacular a tod@s ustedes; para que se emocionen, para que griten, para que rían, para que lloren, para que nos acompañen de la mano en esta travesía”.

