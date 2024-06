Florentino Pérez ya habla de la próxima Champions: “Es el punto de partida para intentar ganar la decimosexta”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este sábado luego de que su equipo conquistara su Copa de Europa número 15 que la intención es que su equipo no se detenga porque luego del triunfo solo resta comenzar el camino hacia el título 16.

En declaraciones posteriores al encuentro y a la celebración, Pérez felicitó uno por uno a sus jugadores del Real Madrid y posteriormente conversó con los medios de comunicación sobre lo que fue la gesta y lo importante de seguir por el camino de la victoria.

“Estoy emocionado por ver a todos los aficionados que hay aquí y en el mundo. Eso cuenta, llevan en volandas a los jugadores hasta el triunfo. No hemos hecho una buena primera parte, pero hemos dicho “ahora” y no dudaba de nuestra victoria. Esto es el punto de partida para intentar ganar la decimosexta. Es la historia del Real Madrid. Estamos muy contentos, hemos ganado también la Liga y seguro que los aficionados están muy satisfechos. Todos son amigos, gran ambiente en el vestuario, no hay problemas porque no los dan”, dijo.

Posteriormente recordó que aunque los Merengues son líderes en palmarés de la UEFA Champions League, cree que no es sencillo conseguir no solo el título en la presente temporada sino que además es el sexto en los últimos 11 años.

“Estamos muy contentos porque ganar una Champions no es fácil. El Madrid en esta competición tiene una historia de amor, de toda la vida, entre la Champions y el Real Madrid que todo el mundo conoce. Se motiva más, crece, lucha y al final somos dignos merecedores de esta copa”, añadió.

También habló sobre el alemán Toni Kroos, que jugó su último partido con la camiseta del Real Madrid: “Es lo que quería él, retirarse en lo más alto. Lo ha conseguido. Es un jugador que sin ningún tipo de duda es una de las leyendas del Real Madrid. Estamos muy contentos”.

Adicionalmente habló de lo difícil que fue gestionar la plantilla en el curso 2023-2024, teniendo en cuenta las graves lesiones que sufrieron varios jugadores y que a pesar de ello se mantuvieron firmes y sin fichajes.

“Tuvimos dos (rotura de ligamentos) cruzados, el de Militao y el de Courtois. Y luego del de Alaba. Hemos tenido muchas lesiones. Pero Courtois, con gran esfuerzo, ha conseguido llegar al final. Hacer buenos partidos y estamos muy contentos. No podemos decir nada más. Gracias al trabajo de todos ellos y al esfuerzo de los lesionados, hemos conseguido una Copa de Europa”, comentó.

Por último, se refirió al posible fichaje del francés Kylian Mbappé: “Hoy es el día de felicitar a todos los jugadores que han conseguido conquistar la Copa de Europa y no hablar de otros jugadores que no están en otro equipo”, concluyó.

