Mexicanos de Nueva York votarán con poca afluencia pero expectantes en elecciones presidenciales “históricas”

Este domingo 2 de junio serán las elecciones presidenciales en México, donde unos 100 millones de electores están facultados para votar, en unos comicios catalogados como “históricos”, pues los pronósticos señalan que el país azteca tendrá por primera vez a una mujer como Presidente. El gran lunar de la jornada ha sido el asesinato de más de una veintena de candidatos locales.

Y Claudia Sheinbaum, copartidaria del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien compite con el apoyo de la coalición “Sigamos haciendo historia”, figura como la máxima favorita para ganar, con más del 50% de apoyo en la intención de voto, de acuerdo a diferentes sondeos, mientras que Xóchitl Gálvez, de la “Coalición Fuerza y Corazón por México”, que incluye a partidos como el PRI, el PAN y el PRD, se ubica en segundo lugar, con cerca del 30% de apoyo. Jorge Alvarez Máynez, del “Movimiento ciudadano”, aparece muy lejos, y con mínimas opciones, con un escaso respaldo inferior al 10%.

Y en la Gran Manzana, donde se estima viven más de 300,000 mexicanos, la jornada electoral también resuena con fuerza, entre inmigrantes provenientes de la nación azteca, que confiesan estar enterados de los pormenores de los comicios, aunque la amplísima mayoría no ejercerá su derecho al voto: unos por apatía a los asuntos políticos y otros porque no se registraron a tiempo, o no cuentan con la credencial electoral que se requiere para sufragar.

Así lo confiesa Isidro Maceda, originario de Veracruz, quien se declaró decepcionado con la labor que durante casi seis años ha realizado López Obrador, pero más decepcionado todavía por la burocracia que dijo, se maneja en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los consulados mexicanos para obtener el documento para votar.

“Yo la verdad siento doble decepción, primero porque AMLO no ha hecho grandes cosas que digamos; él dice que hizo cosas, pero no se ven, y además porque el Consulado y los organismos electorales no nos facilitan las cosas para votar, porque yo quisiera participar, pero no tengo la credencial y cuando uno la quiere tramitar, te ponen muchos ‘peros'”, dijo el mexicano. “Por un papelito que esté un poquito roto, te hacen mandar a pedir más papeles y dar más vueltas. Por eso, y para que tengamos un mejor país, entonces creo que hay que dar la vuelta y votar por un cambio. A ver si las cosas por aquí también mejoran para ayudar a los que vivimos lejos”.

José Hernández, quien llegó a la Gran Manzana desde su natal Puebla, comparte un sentir similar, y asegura que las autoridades electorales deberían promover más acciones que ayuden a los residentes en el exterior a tener su credencial electoral, para que no se queden por fuera de los comicios.

“Nosotros los mexicanos que vivimos en ciudades como Nueva York mandamos un buen de dinero a nuestro país, en remesas, pero cuando queremos tramitar documentos aquí, no nos la ponen fácil. Eso debería cambiar, porque deben darnos nuestro valor”, comentó el trabajador, quien a pesar de que no podrá votar, manifestó su apoyo al proyecto político de López Obrador. “La mayoría de paisanos que conozco aquí no pueden votar, porque no tienen credencial de elector, y eso no me parece justo. Pero igual espero que los que pueden votar lo hagan y le den su respaldo a lo que comenzó AMLO”.

Brenda Martínez, quien asegura que ya cumplió su compromiso con las elecciones, tras emitir su voto por correo, y quien es una de los más de 464,480 mexicanos que se estima viven en todos los rincones del estado de Nueva York, criticó a quienes se quejan ante la falta de acceso a la jornada de votación y dijo que a muchos ciudadanos de su país les falta mayor educación política y “accionar democrático”.

Xóchitl Campos, quien votará el domingo, mostró su apoyo a Claudia Sheinbaum. Foto Edwin Martínez.

“Desde que los mexicanos que vivimos fuera de México ganamos el derecho a votar y a elegir, no solo al Presidente sino a funcionarios de otros cargos, no siento que a la mayoría le haya caído el 20 de entender el valor que eso significa. Yo oigo a muchos que se quejan de lo que pasa en el país y otros que dicen que les ha costado sacar la credencial de elector, cuando es un proceso que deberían hacer todos para poder participar. Son puras quejas”, comentó la madre de familia, quien de paso hizo un llamado a los candidatos políticos y valoró que una mujer pueda llegar a la máxima jefatura de gobierno.

“Creo que más allá de si se vota por Sheinbaum o por Xochitl, y gane la que gane, en estas elecciones debemos sentirnos orgullosos como mexicanos de saber que vamos a llevar a una mujer al poder. Eso es un golpe al machismo, pero también creo que desde arriba, gane quien gane debe ponernos más cuidado a los que vivimos por fuera y promover una mejor educación en temas políticos”, dijo lavotante, originaria de Michoacán.

Y sobre los comicios del domingo, en los que además de Presidente, los mexicanos elegirán 20,375 cargos, 19,746 locales y 629 federales, Xóchitl Campos, quien vende productos típicos de su país frente al Consulado de México en la calle 39, en Manhattan, pidió a quien se alce con la máxima jefatura de gobierno, que fomente programas que mejoren la calidad de vida en la nación azteca para que muchos no se vean obligados a irse.

“Yo veo que a México le hace falta mucha seguridad, confianza en la gente y mejoras en empleos, salarios y condiciones. Duele ver gente sufriendo por personas que pierden la vida de la nada y ver que cada día más gente se va separándose de sus familias. Deberían pensar más en nosotros desde arriba”, dijo la sufragante, originaria de Morelos, quien apoya a AMLO y Sheinbaum.

“La mayoría de los que estamos aquí nos vinimos por necesidades, y por eso le pido a la próxima presidenta de México, que espero sea Claudia Sheinbaum, que nos escuche y promueva empleos, trabajos bien remunerados y que siga enfocándose en las necesidades de los que están más abajo, como hizo AMLO con la gente de la tercera edad, que por mucho tiempo había sido ignorada”, advirtió la votante, destacando como positivo que una mujer pueda llegar al poder. “Es algo grande que vayamos a tener a una primera mujer presidenta. Y espero que Claudia haya aprendido los pasos de AMLO, que siempre fue mi gallo, para continuar luchando y poder sacar a México adelante, porque para eso, como decimos los mexicanos, se necesitan huevos o en este caso ovarios para estar al frente”.

El Consulado de México en Nueva York aseguró que no pueden emitir comentarios sobre los comicios, pues así lo ordena la ley, pero una fuente de esa oficina explicó que en los comicios actuales los votantes podían sufragar a través de vía postal, electrónica y voto presencial.

Los votantes registrados para votar en persona o aquellos que no se alcanzaron a registrar pero que cuentan con su credencial de elector en regla, pueden acercarse a votar al consulado general de México en Nueva York, ubicado en el 27 East de la calle 39. Sin embargo, para quienes no se registraron, el INE advierte que solo se habilitarán un total de 1,500 papeletas electorales.

De acuerdo a datos del organismo electoral, en las elecciones presidenciales de 2006 un total de 32,621 mexicanos en el extranjero participaron, mientras que en las del 2012 hicieron lo propio 40,714, y las últimas del 2018, que tuvieron la mayor participación, 98,470, lo que deja ver que con más de 12 millones viviendo fuera del país, la vasta mayoría, tal y como ocurre también en Nueva York, no ejerce su derecho al sufragio.

Expertos esperan que en los comicios del domingo aumente un poco la participación electoral, en una jornada en los que tanto Claudia Sheinbaum como la senadora Xóchitl Gálvez, han asegurado que harán historia, porque una mujer gobernará los destinos de México.

“De que vamos a ganar, vamos a ganar. Este 2 de junio, una vez más, vamos a hacer historia”, dijo la copartidaria de AMLO, militante de MORENA, mientras que su principal contendora dijo estar lista para “un momento histórico”.

Datos a tener en cuenta sobre las elecciones