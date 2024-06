Robert De Niro pierde prestigioso premio al liderazgo por su discurso contra Trump

El reconocido actor, Robert De Niro, ya no recibirá el prestigioso premio de la Asociación Nacional de Locutores (NAB) luego de que pronunció un discurso contra el expresidente Donald Trump a las afueras del juicio en Manhattan esta semana.

La NAB iba a honrar a De Niro con el premio Service to America de la NAB Leadership Foundation la semana que viene. Sin embargo, el grupo “orgullosamente bipartidista” rescindió de la condecoración luego de que el actor neoyorquino se presentara en una rueda de prensa de Biden-Harris y criticara al republicano como un “peligro” para los estadounidenses que “quieren destruir” la ciudad de Nueva York y el país.

“Este evento es orgullosamente bipartidista y une a personas de todo el espectro político para celebrar el impactante trabajo de las emisoras locales y nuestros socios“, expresó un representante de la NAB a The Hill.

“Si bien apoyamos firmemente el derecho de todos los estadounidenses a ejercer la libertad de expresión y participar en el compromiso cívico, está claro que las recientes actividades de alto perfil del Sr. De Niro crearán una distracción del trabajo filantrópico que esperábamos reconocer“, afirmó el portavoz. “Para mantener el enfoque en el servicio de los ganadores del premio, el Sr. De Niro ya no asistirá al evento“.

De Niro, a quien los manifestantes le gritaron en la rueda de prensa, alegó que Trump no “pertenece” a la ciudad de Nueva York, informó Fox News.

“Espero que esta nueva campaña publicitaria salga de la burbuja para recordar a sus seguidores el peligro que representa para nuestras vidas. Esto no es una amenaza. Esta es nuestra realidad. Y es por eso que me uní a la campaña Biden-Harris, porque la única manera de preservar nuestras libertades y aferrarnos a nuestra humanidad es votar por Joe Biden para presidente“, dijo el ganador de dos Premios Óscar sobre Trump el martes.

“Le debo mucho a esta ciudad. Y por eso es tan extraño que Donald Trump esté al otro lado de la calle porque no pertenece a mi ciudad. No sé a dónde pertenece, pero ciertamente no pertenece aquí”, continuó De Niro. “Nosotros, los neoyorquinos, solíamos tolerarlo cuando no era más que otro sucio estafador inmobiliario disfrazado de pez gordo“.

Luego que terminó sus comentarios, la situación se convirtió rápidamente en un caos cuando los seguidores del exmandatario interrumpieron al intérprete de El Padrino cuando dejaba el podio. Incluso peleó a gritos con un sujeto con una gorra de MAGA que lo llamó “actor acabado”.

El presidente y su vicepresidenta no estuvieron durante el evento en el que estuvo De Niro afuera del juzgado en Nueva York.

Por su parte, Trump tildó a De Niro de “patético” y “loco” en las redes sociales tras perder la compostura.

Asimismo, De Niro le deseó los mejor a la NAB tras enterarse de que no recibiría el galardón.

“Apoyo el trabajo de la NAB Leadership Foundation y me gustaría expresar mi aprecio y gratitud por lo que la Fundación ha hecho y seguirá haciendo por el bien de todos nosotros, y les deseo lo mejor por su continuo buen trabajo”, De Niro le dijo a The Hill.

Sigue leyendo: