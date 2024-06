Trump vs el teflón

Por unanimidad los jurados encontraron culpable a Donald Trump de supuesto fraude, pero como ocurre con el candidato republicano, el efecto “teflón” es evidente y nada le se le paga: pues la opinión pública no parece tan convencida del veredicto y si apela, podrá seguir su campaña para buscar el retorno a la Casa Blanca.

Aunque fue hallado culpable de los 34 cargos por intentar encubrir su aventura con una actriz de películas pornográficas, reciente encuesta reporta que apenas uno de cada 3 consultados habría condenado al expresidente, por considerar que sí actuó ilegalmente, y no creen que buscaba evitar que se le dañara el matrimonio con Melania, como argumentaba la defensa.

Es muy comprensible que, en los dos días de deliberaciones, las cinco mujeres y siete hombres del jurado pidieran revisar las pruebas de las declaraciones, y hasta la instrucción del juez colombiano Juan Merchán, para tomar la decisión de sus vidas y pasar a la historia como protagonistas de un momento crucial en la política de la primera potencia mundial.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC de la agencia de noticias Associated Press, AP, se conoció justo en medio del histórico juicio por ser la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos es condenado penalmente.

Según ese mismo estudio, aunque casi la mitad cree que, sí actuó mal, tampoco veían con buenos ojos ese proceso. Y también es amplia la división sobre si Trump debería volver a la presidencia de la nación, pese a la condenan por falsificar documentos.

Eran sólo tres las posibilidades en el juicio: La menos probable era declararlo inocente como lo pedían sus abogados. Otros apostábamos a que, los jurados no lograran decidir por unanimidad, sobre la teoría de que el dinero se pagó y hubo encubrimiento para presentarlo como gastos legales, pero que ocurrió en cuerpo ajeno y no estarían tan convencidos de que el propio Trump ejecutara ese pago. Sin embargo, al final se impuso la teoría el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg de que, teflón o no, nadie está por encima de la ley.

Con ese escenario la campaña presidencial retoma su interés, pues el 11 de julio se conocerá la condena, aunque dudamos que lleve a Trump hasta la cárcel, especialmente luego que este 15 de julio sea coronado candidato en la convención republicana.

Pero si nada le pasa a Trump la verdadera prueba del teflón y los efectos reales del juicio se sentirán con la decisión de los votantes el 5 de noviembre, para probar si, como él mismo Trump decía, como al teflón a él nada se le pega.

Como autora, Sofía Villa escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision Inc. donde trabaja como Writer/Producer.