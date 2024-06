“Mbappé dice algo y se asume que es verdad”: PSG responde al francés tras polémicas declaraciones

El francés Kylian Mbappé, reciente fichaje del Real Madrid, habló abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias tras dejar el París Saint-Germain (PSG). En su primera aparición pública con el equipo madrileño, el delantero compartió los desafíos y tensiones vividos en París.

“Hubo cosas que me hicieron infeliz, pero no se podían mostrar porque yo era un líder y no se sigue a alguien que está deprimido”, afirmó Mbappé en una rueda de prensa recogida por EFE.

Con su habitual firmeza, Mbappé también criticó a la directiva del PSG, especialmente al presidente Nasser Al-Khelaifi: “He jugado mucho menos este final de temporada y todo el mundo sabe por qué”, comentó.

El delantero reveló un episodio personal del conflicto: “Me dijeron violentamente en la cara que no jugaría esta temporada. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad”.

Estas declaraciones de Mbappé, hechas ante la prensa en el Stade Saint-Symphorien, predio de concentración de la selección francesa, provocaron reacciones inmediatas desde el PSG. Según la agencia AFP, fuentes cercanas al club criticaron duramente a Mbappé: “No tiene absolutamente ninguna clase”, respondieron desde la entidad parisina.

“Nasser Al-Khelaïfi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo él mismo, pero, a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo asume como si fuera verdad”, comentaron desde el PSG.

En Europa se espera que el PSG ofrezca una versión más detallada de los hechos en un futuro próximo: “A su debido tiempo se revelará todo, toda la verdad”, aseguraron desde el club, sugiriendo que aún quedan aspectos por aclarar sobre la salida de Mbappé y su transición al Real Madrid.

Este enfrentamiento verbal se suma a otros desencuentros, especialmente relacionados con la situación económica de la salida de Mbappé del PSG. Según L’Équipe, el club aún no ha pagado los salarios correspondientes a abril, mayo y posiblemente junio, generando más tensión en un capítulo que parecía resuelto con su fichaje por el Real Madrid.

