‘Rompe hogares’: le dejan fuertes comentarios a Ángela Aguilar por su supuesto romance con Nodal

Ángela Aguilar ha sido blanco de duros comentarios en Instagram luego de que difundieran informaciones en las que prácticamente dan por hecho que está saliendo con Christian Nodal, luego de que el cantante de música regional mexicana terminara con Cazzu.

Esta situación ha hecho que usuarios en redes sociales critiquen a la hija de Pepe Aguilar, pues consideran que pudo ser un factor determinante en la separación del intérprete de ‘Botella tras Botella’.

En el feed de la joven han hecho publicaciones por su participación en los Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebrarán este domingo a las 9pm/8c y los transmitirá la cadena Telemundo.

Estos contenidos han sido la oportunidad para que algunas personas opinen sobre los rumores que han circulado. “Y ahora por rompehogares se le conoce”, “Para mí se me cayo esa artista”, “Pobre padre y familia, ¿esta representa a las mujeres? No, señores, no hablen en plural. A mí una roba marido y roba hogares no me representa para nada”.

Pero también hay quienes han mostrado su apoyo a Ángela Aguilar y por eso le han dicho: “La princesa del regional mexicano”, “Si con 20 años ya logró grandísimas cosas, no quiero imaginar que le espera el futuro”, “Bien merecido. Siempre poniendo a las mujeres y México en alto en cada escenario que pisas y cada vestuario que portas. Orgullo mexicano”.

¿De dónde surgen las informaciones del romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En varios programas de Telemundo dan por hecho que los artistas están saliendo e incluso hablan de compromiso, por una presunta presión de parte de Pepe Aguilar.

Verónica Bastos, de ‘La Mesa Caliente’, afirmó: “Una fuente muy confiable nos ha dicho que la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar va viento en popa. Al parecer, los dos cantantes llegaron juntos a México, desde Roma, donde estuvieron la última semana, como les hemos estado contando aquí”.

En la declaración añadió: “Ese anillo que trae ahí es el que desató todas las alarmas. Ayer además tuvieron una sesión de fotos Christian Nodal para un tequila de una marca que él va a representar”.

