Carlos Alcaraz apunta en grande: “Quiero llegar a donde están Djokovic, Nadal y Federer”

El tenista español Carlos Alcaraz ya traza sus metas al conseguir el pasado domingo su tercer Grand Slam de su carrera al vencer a Alexander Zverev en la final de Roland Garros, asegurando que quiere tener una vida dentro del tenis similar a la de otras leyendas como Novak Djokovic, Rafa Nadal o Roger Federer.

En una entrevista con medios posterior a su triunfo, Alcaraz se dejó ver complacido por su hazaña en Roland Garros al conseguir lo que se propuso desde inicio del torneo, pero su ambición no se detiene ahí ya que su principal objetivo es al menos hacer carreras similares a las de las leyendas del tenis.

“He visto vídeos, pero no puedo compararme con ellos cuando tenían mi edad. Al final, no importa lo que hayas conseguido a esta edad si me estanco aquí”, analizó el ibérico.

Posteriormente recordó la importancia de tener una carrera longeva como la que mantuvieron Djokovic, Federer y Nadal, jugando al más alto nivel a sus 37 o 38 años.

“Quiero seguir en la carrera, seguir creciendo y llegar adonde están Djokovic, Rafa y Federer. Los buenos y los cracks han seguido su carrera mejorando y mejorando hasta llegar a 38 o 37 años en su mejor momento”, añadió.

Por último habló sobre cuál sería la clave para permanecer vigente por tanto tiempo, en donde destacó que debe priorizar primero la salud mental sobre el físico.

“Yo creo que la cabeza (es lo más importante para tener longevidad). Aguantar durante años en lo más arriba del ránking, peleando por grandes títulos año tras año, lidiando con la presión, con las lesiones y tener esa continuidad es algo que pocos logran. Así que yo creo que es la fortaleza mental lo esencial”, cerró Alcaraz.

Con su triunfo en Roland Garros, Alcaraz se convirtió en el tenista masculino con 22 años o menos que acumula al menos tres Grand Slam en su carrera, tras triunfar en el U.S. Open (2022), Wimbledon (2023) y el campeonato francés (2024).

