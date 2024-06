Condena histórica en España: sentencian a ocho meses de cárcel a tres fans por insultos racistas a Vinícius Jr.

Tres fans de Valencia fueron condenados este lunes a ocho meses de cárcel y dos años con prohibición de entrada a estadios de fútbol. Esto, por haber proferido insultos a racistas a la estrella del Real Madrid, Vinícius Jr.

Se trata de una sentencia histórica en España al ser la primera de este tipo que dicta un juzgado con previa denuncia de La Liga. Los tres aficionados también se vieron en la obligación de leer una carta de disculpas ante Vini, La Liga y Real Madrid.

Cabe recordar que el pasado 21 de mayo de 2023, durante el partido Valencia vs. Real Madrid disputado en Mestalla, Vinícius Jr. detuvo el encuentro y se encaró con un grupo de aficionados rivales a los que acusó de racistas.

Vinicius Junior, izquierda, del Real Madrid, reacciona a insultos racistas durante un partido de fútbol de la Liga española entre Valencia y Real Madrid, en el estadio de Mestalla en Valencia, España, el domingo 21 de mayo de 2023. (Foto AP/Alberto Saiz). Crédito: Alberto Saiz | AP

Vinicius Junior del Real Madrid, centro inferior, reacciona hacia los fanáticos del Valencia después de ser expulsado durante un partido de fútbol de la Liga española entre Valencia y Real Madrid, en el estadio de Mestalla en Valencia, España, el domingo 21 de mayo de 2023 por notorios insultos racistas. (AP Photo/Alberto Saiz, File). Crédito: Alberto Saiz | AP

Posteriormente, el jugador inició una cruzada contra este tipo de conductas. La Liga también inició una campaña y después de más de un año la justicia le ha dado la razón al jugador.

Reacciones

El presidente de La Liga, Javier Tebas, calificó la decisión como una “gran noticia para la lucha contra el racismo en España”, que además sienta un precedente.

“Esta sentencia es una gran noticia para la lucha contra el racismo en España, ya que repara el daño sufrido por Vinícius Jr. y lanza un mensaje claro a aquellas personas que acuden a un estadio de fútbol a insultar de que La Liga les detectará, denunciará y habrá consecuencias penales para ellos”, dijo.

Por su parte, el Real Madrid emitió un comunicado en el que se limitó a informar sobre lo sucedido. Aunque reiteró que “seguirá trabajando para proteger los valores del club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte”.

“El Real Madrid C. F. comunica que el Juzgado de Instrucción nº 10 de Valencia ha dictado hoy lunes, 10 de junio de 2024, sentencia condenatoria en conformidad contra los tres jóvenes acusados de increpar, con gritos y gestos racistas, a nuestro jugador Vinícius Júnior en el partido de Liga que se celebró el 21 de mayo de 2023 en el estadio de Mestalla entre el Valencia C. F. y el Real Madrid C. F.”, se lee en la misiva.

Sigue leyendo:

· Cantantes brasileños dedican canción a Vinícius y su lucha antirrascista [Video]

· Neymar Jr. tiene claro al próximo ganador del Balón de Oro: “Obviamente es de Vinícius”

· Malinterpretaron palabras de Ancelotti: El Real Madrid sí participará en el Mundial de Clubes