David Benavídez asegura que Canelo Álvarez no representa a los boxeadores mexicanos

El boxeador mexicano David Benavídez volvió a lanzar una dura crítica contra su compatriota y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al considerar que él no representa los verdaderos ideales de los peleadores mexicanos debido a que prefiere el dinero que el honor de ser un campeón; asimismo detalló que esto es algo que nunca ocurrió con otras figuras históricas como Julio César Chávez, Óscar de la Hoya, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez.

Estas declaraciones las realizó el ‘Monstruo Mexicano’ durante una entrevista ofrecida para ESNEWS en la que detalló que un peleador mexicano boxea porque desea tener el honor de ser recordado como una leyenda dentro del deporte y no solo por las grandes sumas de dineros que se pueden conseguir; estas palabras se deben a las constantes afirmaciones del equipo del tapatío en las que aseguran que aceptarán una pelea contra Benavídez por $200 millones de dólares.

“Eso es algo loco, porque un boxeador mexicano es un boxeador de honor a quien no le importa el dinero. Pero con el Canelo, parece que mientras más dinero gana, más fáciles quiere las peleas, y si alguien tiene algún problema, no le importa. Eso es básicamente lo que está diciendo cuando dice que él es el rey y puede hacer lo que él quiera”, expresó en sus declaraciones.

“¿Ese es el tipo de boxeador que representa a México?. Pueden llamarme un hater o lo que quieran, pero De la Hoya nunca hizo esa mierd, Marco Antonio Barrera nunca hizo esa mierd, Juan Manuel Márquez nunca hizo eso. Ellos pelearon contra los mejores. Y a él, mientras más dinero gana, menos le importan los fans. Los fans son los que están dando a ganar todo ese dinero cuando ven todas sus peleas. Eso dice mucho de su personalidad”, agregó Benavídez.

El Monstruo Mexicano también afirmó que no entiende lo que sucede con los fanáticos del Canelo Álvarez debido a que están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero para ver sus peleas a pesar que no combate contra los pugilistas con los que debería.

“No entiendo lo que está pasando con él. Pueden llamarme crítico, o lo que quieran, pero ¿por qué cuando le mencionan nombres al Canelo como el mío o el de Crawford dice que no quiere pelear con ellos? No entiendo a los fans del Canelo que se enojan conmigo porque pido hacer las mejores peleas posibles. ¿Están felices de pagar 80 dólares (por un PPV) en peleas donde él no enfrenta a los mejores rivales posibles?”, concluyó.

Sigue leyendo:

–David Benavidez vs. Oleksandr Gvozdyk: Fecha, hora y dónde ver

–David Benavídez asegura tener el “plan perfecto” para vencer a Canelo Álvarez en el ring

–Eddie Hearn asegura que le llegó el momento a Terence Crawford de perder su invicto