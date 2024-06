Descubre por qué es mejor comer melocotón sin pelar

El melocotón o prunus pérsica, como es su nombre científico, es una fruta redondeada cubierta con una piel con una ligera pelusilla, que muchas veces se le retira a la hora de comerlo, pero que está llena de nutrientes y propiedades.

El melocotón es originario de Afganistán, China e Irán, y se estima que su expansión se debe a los romanos que atribuyeron su origen a Persia y de ahí su nombre prunus pérsica.

Mientras que su nombre proveniente del ‘malus cotonus’, significa “manzana algodonosa”. Al melocotón se le conoce también como durazno, albaricoque, griñón, pérsico, abridero, y prisco.

Aunque hay opiniones divididas en torno a la conveniencia o no de comer esta deliciosa fruta con o sin piel, lo cierto es que esta parte aterciopelada de la fruta tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas.

El valor nutricional del melocotón no se afecta por no comerlo con piel, pero sí es importante destacar la cantidad de compuestos que contiene la cáscara de la fruta como potasio, vitaminas C, B1, B2 y provitamina A. Los expertos coinciden que es mejor no pelarlos a la hora de comerlos.

3 beneficios del melocotón

Mejora el tránsito intestinal: por ser rico en fibras consumo de melocotón ayuda a combatir el estreñimiento al mantener un tránsito intestinal regular.

Recomendado para diabéticos: esta fruta tiene un bajo índice glucémico y baja en carbohidratos, lo que la hace ideal para personas con diabetes, que desean mantener estables los picos de azúcar en sangre, según Medical News.

Aumenta las defensas: por tener un alto perfil nutricional rico en carotenos, antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

Té frío de melocotón

Una manera de incorporar el melocotón en la dieta es preparando un té frío, ideal para refrescarse en verano.

Para esta receta necesitaremos 1 litro de agua, 2 sobres de té negro, 2 melocotones maduros, 1 limón y endulzante de tu preferencia.

La preparación es muy sencilla, debes llevar el litro de agua al fuego a punto de ebullición. Luego agregar el agua a una jarra con los sobres de té en su interior, dejar al menos 5 minutos, para que infusione el agua.

Posteriormente, se sacan las bolsas de té y se agrega el melocotón cortado en gajos y se endulza. Esta preparación se lleva a la nevera por al menos 4 horas. Pasado este tiempo está listo para disfrutar, se sirve en vaso con rodajas finas de limón en el borde.

