Sergio Sánchez Selva, el diseñador de escenografía que crea el mundo de fantasía de Carrie Bradshaw

Mucha gente emigra a Nueva York soñando con una vida de glamour y lujo como la de Carrie Bradshaw en Sex and the City, pero el español Sergio Sánchez Selva puede decir que vino y literalmente construyó esa misma fantasía, pues trabaja como set designer o diseñador de escenografía en la secuela de la serie, And Just Like That, y muchos otros shows de televisión.

Hablamos con este profesional español para entender cómo se crean desde dentro esos mundos que tanto nos han hecho soñar.

En cierta manera usted es el responsable de ese Nueva York que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en vivir aquí. ¿cómo es ser set designer de “And Just Like That”?

El mundo de Carrie Bradshaw es una ficción que, sin embargo, ha ayudado a construir en gran parte la imagen colectiva de la ciudad de Nueva York. A través de las historias de los personajes que habitan y viven en esos decorados, se van conociendo diversas realidades de la ciudad, y haber podido dar forma a estos mundos ha sido una experiencia muy emocionante de la que me siento muy orgulloso.

Sarah Jessica Parker volvió a meterse en la piel de Carrie Bradshaw en la serie de HBO “And Just Like That”. /AP

También ha trabajado en “The Walking Dead: The Ones Who Live” y “American Horror Stories”. ¿Es más difícil diseñar un mundo de ensueño o de pesadilla?

Depende de muchos factores, pero ambos mundos tienen en común que son realidades basadas en la exaltación de ciertas estéticas de su género cinematográfico. La idea en ambos proyectos era construir espacios que favorecieran la trama. Personalmente, encuentro muy divertido trabajar con guiones de terror por la variedad de espacios que se suelen diseñar, pero es una opinión más personal que técnica. Técnicamente, la dificultad depende de otros factores distintos al género cinematográfico.

Uno se imagina que todo es glamour en la industria del espectáculo. ¿Cómo es la rutina y cuán importante es el trabajo en equipo para generar universos desde cero?

El glamour en el mundo del espectáculo empieza cuando termina realmente el trabajo de preproducción y rodaje, en las alfombras rojas, las galas de premios y los eventos de promoción. El trabajo día a día en un proyecto audiovisual, consiste en días largos de oficina planificando el rodaje, o en el mismo set, repitiendo y repitiendo tomas. Detrás de cada proyecto hay mucho trabajo duro y un gran equipo de profesionales. En mi caso, me dedico a preparar los diseños de los decorados para pasarlos a los equipos constructivos, para que puedan hacerlos realidad.

Decorado de “Wu-Tang: An American Saga S3”, en el que trabajó Sánchez Selva

Supongo que para llegar hasta aquí hay un camino largo y no sucedió todo “just like that”. ¿Cuándo y por qué decidiste mudarte a Nueva York?

Después de trabajar varios años en España como set designer, me surgió la oportunidad de venir a trabajar aquí durante la pandemia. Vine para probar y me gustó mucho la experiencia, tanto que decidí quedarme aquí. Nueva York es una ciudad muy dura e intensa en muchas ocasiones, pero te va atrapando poco a poco. Además, te da la oportunidad de participar en proyectos donde desarrollar tu creatividad, y eso es algo único.

¿Te gustaría trabajar en algún show en español? ¿Hay alguno en nuestro idioma que te haya parecido especialmente bueno en cuestión de decorados?

Me encantaría. Por desgracia, casi todo lo que se rueda aquí es en Inglés. Aunque me da la sensación que últimamente está creciendo el contenido en otros idiomas. A finales del año pasado se estrenó la segunda temporada de “30 monedas”, una serie de terror dirigida por Alex de la Iglesia. La calidad estética de sus decorados es alucinante, se nota la atención por el detalle y el buen equipo de diseño que hay detrás.