Christian Nodal tomó por el cuello a Ángela Aguilar para besarla en la boca durante su concierto

Durante el concierto, Christian Nodal no tuvo reparos en expresar su amor por Ángela Aguilar, dedicándole tiernas palabras y gestos de cariño que no pasaron desapercibidos por los asistentes al evento. Por su parte, la cantante se mostró visiblemente emocionada y feliz de poder disfrutar de ese momento tan especial al lado de su novio. Por ello, no lo evitaron y se dieron su primer beso en público.

La pareja ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes se alegran de verlos felices y enamorados. Sin embargo, también han surgido críticas y comentarios negativos hacia la pareja, especialmente por la rapidez con la que han confirmado su relación tras la ruptura de Nodal con su expareja.

A pesar de las críticas, Christian y Ángela parecen estar decididos a disfrutar de su amor sin importar lo que piensen los demás. Ambos han demostrado en diversas ocasiones que se llevan de maravilla y comparten una conexión especial que los ha llevado a dar este paso en su relación.

Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta joven pareja de artistas, pero de momento disfrutan de su amor y de la compañía mutua. Sin duda, Nodal y Aguilar se han convertido en la pareja del momento en el mundo del espectáculo y siguen dando de qué hablar en medios y redes sociales.

Christian Nodal habla de su nuevo amor

“Simplemente a veces el amor no funciona. Ahora me encuentro viviendo una experiencia maravillosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”, compartió en un video subido a Instagram.

Ángela Aguilar expresa su amor a Christian Nodal

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo en exclusiva para ‘HOLA! AMÉRICAS’.

