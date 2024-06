Joshua Bell recibió la Medalla Páez del Fondo Venezolano Americano para las Artes (VAEA) en Nueva York

Joshua Bell, aclamado violinista estadounidense ganador del premio Grammy, recibió en Nueva York la Medalla Páez, el más alto reconocimiento que el Fondo Venezolano Americano para las Artes (VAEA) otorga anualmente a personas o instituciones que han realizado contribuciones significativas a las artes en ambos países.

En esta edición la medalla recayó en Bell “por su compromiso inquebrantable con la educación musical y su contribución sin igual como uno de los artistas más celebrados de nuestra era”, según un comunicado de VAEA. “Bell se une a las filas distinguidas de los destinatarios anteriores, solidificando aún más su legado como uno de los artistas más celebrados de su generación”.

“Me siento profundamente honrado de recibir la Medalla Páez del Fondo Venezolano Americano para las Artes”, dijo el artista, quien además de expresar gratitud compartió su compromiso con la educación y para continuar utilizando la música como una fuerza de cambio positivo e inspiración.

VAEA es una organización privada sin fines de lucro dedicada a fomentar el intercambio cultural y la colaboración entre Venezuela y Estados Unidos, fundada y presidida por Alí Cordero Casal. La medalla lleva el nombre de José Antonio Páez (1790-1873), héroe de la independencia junto a Simón Bolívar y ex presidente de Venezuela fallecido en Nueva York.

Los honrados previos con la Medalla Páez desde 2012 en Nueva York han sido: Carlos Cruz-Diez, Robert Wilson, Sofía Ímber, Annie Leibovitz, Marisol Escobar, Bob Colacello, Gustavo Dudamel, Margot Benacerraf, Julian Schnabel, Frank Gehry, James Alcock, y la Fundación Empresas Polar y su fundadora Leonor Giménez de Mendoza.

Durante la gala de entrega de la medalla Bell ejecutó el violín junto a su esposa, la soprano puertorriqueña Larisa Martinez, y estudiantes del Harmony Program, que “crea oportunidades para que los niños desarrollen competencia musical y habilidades socioemocionales dentro de un entorno de apoyo”.

“La carrera ilustre de Bell, que abarca casi cuatro décadas, se ha destacado por innumerables actuaciones fascinantes con algunas de las principales orquestas y directores del mundo. Su talento virtuoso y sus profundas interpretaciones musicales le han valido elogios de la crítica y la adoración del público en todo el mundo. Además de sus cautivadoras actuaciones, la dedicación de Bell a la educación musical y las iniciativas de diplomacia cultural han tenido un impacto duradero”, agregó el comunicado.

Bell ha actuado para tres presidentes estadounidenses y los jueces en ejercicio del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y participó en 2016 en la primera misión cultural a Cuba del Comité de Artes y Humanidades del ex mandatario Barack Obama, uniéndose a músicos de ambos países en el especial de PBS nominado al Emmy en 2017 Live from Lincoln Center, Joshua Bell: Seasons of Cuba, que celebró la renovada diplomacia cultural binacional.